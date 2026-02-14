Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los usuarios pueden conocer la cobertura de la empresa operadora con la que tienen un contrato. (Foto: Osiptel)
Los usuarios pueden conocer la cobertura de la empresa operadora con la que tienen un contrato. (Foto: Osiptel)
Por

Si una persona quiere verificar la cobertura móvil en el lugar donde se encuentra o al que viaja, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) cuenta con la plataforma digital Checa tu señal, que permite conocer y comparar la cobertura del servicio de las distintas empresas operadoras en Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El horror de los partos “respetados” de la Casa Pakarii: las denuncias y las voces de las víctimas
Lima

El horror de los partos “respetados” de la Casa Pakarii: las denuncias y las voces de las víctimas

El verano se detuvo en Agua Dulce: así transcurrió el día en la playa más popular de Lima y los balnearios cercanos tras el cierre
Lima

El verano se detuvo en Agua Dulce: así transcurrió el día en la playa más popular de Lima y los balnearios cercanos tras el cierre

“Hay incertidumbre sobre la reapertura”: continúa clausura de locales en Miraflores
Lima

“Hay incertidumbre sobre la reapertura”: continúa clausura de locales en Miraflores

Agua Dulce: Municipalidad de Chorrillos inicia campaña de limpieza tras contaminación de bañistas | FOTOS
Sucesos

Agua Dulce: Municipalidad de Chorrillos inicia campaña de limpieza tras contaminación de bañistas | FOTOS