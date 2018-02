Luego de un año y medio de polémica por el futuro del parque Manhattan de Comas, el concejo distrital dejó sin efecto la declaración de interés para la construcción de un centro comercial en las áreas verdes de la Urbanización San Felipe.



La comuna de Comas informó que esta mañana se aprobó por unanimidad dar marcha atrás al Acuerdo de Concejo N° 055-2016/M.CM del 02 de setiembre de 2016. La iniciativa privada contemplaba dar 7.667 m2 del parque en concesión por 40 años a la empresa Supermercados Peruanos.

A través de su cuenta de Twitter, la congresista Indira Huilca calificó lo ocurrido como un triunfo para los vecinos y vecinas en defensa de los espacios públicos.

Hoy @muni_comas da marcha atrás con proyecto de centro comercial Parque Manhattan. Triunfan vecinas/os en defensa de #EspaciosPúblicos.Gracias por llamarnos a participar en su lucha. Derrota es de alcalde/regidores que insistían con proyecto pese a cuestionamientos de Contraloría pic.twitter.com/h0WNWwCVZ5 — Indira Huilca (@IndiraHuilca) 14 de febrero de 2018

Como se recuerda, en junio pasado, la Contraloría General de la República advirtió irregularidades en la iniciativa privada. Por ejemplo, la entidad de control señaló que la Municipalidad de Comas no podía otorgar en uso y declarar de interés social un inmueble que no es de su propiedad. Esto, debido a que el terreno está bajo su administración, pero no había sido inscrito en Registros Públicos y tampoco había cumplido con realizar su saneamiento físico legal.

Otra irregularidad detectada por la Contraloría es que el precio de US$1.75 por metro cuadrado que iba a pagar Supermercados Peruanos por el derecho de superficie se encontraba por debajo de los valores arancelarios establecidos por el Ministerio de Vivienda.

