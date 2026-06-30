Dos temblores remecen Perú en menos de una hora, según el IGP. Foto: IGP
Dos temblores remecen Perú en menos de una hora, según el IGP. Foto: IGP
Por Redacción EC

La noche de este martes se registraron dos movimientos sísmicos en menos de una hora, de acuerdo con los reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Sismológico Nacional.

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