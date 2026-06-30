La noche de este martes se registraron dos movimientos sísmicos en menos de una hora, de acuerdo con los reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Sismológico Nacional.

El primer temblor ocurrió a las 20:54 horas y alcanzó una magnitud de 3,4 grados.

El evento tuvo una profundidad de 12 kilómetros y su epicentro se ubicó a 18 kilómetros al oeste de Ocuviri, en la provincia de Lampa, región Puno.

El IGP reportó una intensidad de II-III en Ocuviri.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0396

Fecha y Hora Local: 30/06/2026,20:54:06

Magnitud: 3.4

Profundidad: 12 km

Latitud: -15.15

Longitud: -71.07

Intensidad: II-III Ocuviri

Referencia: 18 km al O de Ocuviri, Lampa - Punohttps://t.co/eLF3BigdN5 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 1, 2026

Minutos después, a las 21:00 horas, un segundo sismo de magnitud 5,0 se produjo en la región Ucayali. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 143 kilómetros y su epicentro fue localizado a 48 kilómetros al sureste de Curimaná, en la provincia de Padre Abad.

Según el reporte oficial, este segundo evento alcanzó una intensidad de III-IV en Curimaná, siendo el de mayor magnitud de los dos registrados en la noche.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0397

Fecha y Hora Local: 30/06/2026,21:00:37

Magnitud: 5.0

Profundidad: 143 km

Latitud: -8.80

Longitud: -74.88

Intensidad: III-IV Curimaná

Referencia: 48 km al SE de Curimaná, Padre Abad - Ucayalihttps://t.co/05h60j9Efj — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 1, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia de estos movimientos sísmicos.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

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