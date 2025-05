El cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, identificado como Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, reapareció en un video que circula en redes sociales y en el que afirma que su estructura delictiva continúa operando, pese a la reciente captura de uno de sus principales integrantes.

En el registro audiovisual, el sujeto asegura que la detención de Yojairo Arancibia Sevillano, alias JJ —intervenido en Huánuco por tenencia ilegal de armas y vínculos con una organización criminal— no representa un golpe para su red.

Erick Moreno "El Monstruo" de Lima Norte es uno de los más buscados por la Policía. Foto: PNP.

“Mientras no capturen a alguien de importancia de mi organización, no me harán retroceder”, señala.

El material fue difundido el lunes 26 de mayo, después de conocerse la detención de Arancibia. En su mensaje, Moreno también señala que cuenta con respaldo en distintas zonas del país, lo que refuerza su intención de mantener el control del grupo delictivo.

Según informó 24 Horas, este pronunciamiento ocurre mientras la Policía intensifica las investigaciones en Tingo María.

Según indicaron fuentes oficiales, se han reforzado las acciones ante la posibilidad de un intento de rescate al detenido. La medida de detención preliminar de alias JJ vence este miércoles.