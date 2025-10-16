Este jueves, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aprobó la operación de concentración empresarial mediante la cual Leche Gloria S.A. -del Grupo Gloria- podrá comprar las acciones de NABs S.A.C., empresa responsable de la marca de agua mineral “San Mateo”.

Según informaron en un comunicado, NABs S.A.C. era propiedad de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Backus Marcas & Patentes S.A.C. Así, con esta aprobación, la empresa láctea alcanza un hito clave en su estrategia para diversificar su portafolio de bebidas en el mercado peruano.

La autorización del regulador elimina el principal obstáculo para que Leche Gloria S.A. asuma en el corto plazo la operación integral de la compañía y su marca | (Foto: Pexels)

De tal forma, Indecopi respalda el proceso de compra que comenzó en agosto de este año, cuando las dos empresas anunciaron el acuerdo para transferir el negocio de producción, embotellado y comercialización de “San Mateo” a través de un Hecho de Importancia presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La autorización del regulador elimina el principal obstáculo para que Leche Gloria S.A. asuma en el corto plazo la operación integral de la compañía y su marca.

“Esta operación refleja nuestro compromiso de seguir diversificando nuestras categorías con marcas de alto valor para el consumidor peruano. San Mateo es un ícono único en su segmento , y desde Gloria buscamos potenciarla con innovación, eficiencia y sostenibilidad” , afirmó Cristiano Sampaio , gerente general de Gloria.

La compañía de alimentos comunicará próximamente los detalles del cierre de la transacción, la toma de control y los planes estratégicos para impulsar el crecimiento e innovación de la marca en el mercado de aguas embotelladas.

Agua Mineral San Mateo (Foto: Facebook)

