A través del Decreto Supremo n.° 001-2025-MC, el Ejecutivo aprobó la Sección Primera del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) el pasado 12 de enero. La normativa establece que la alta dirección del instituto quedará conformada por dos órganos: jefatura y gerencia general.

De esta forma, fueron eliminados el Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva que, junto con la gerencia general, conformaban la Alta Dirección del IRTP conforme a su anterior ROF. El consejo directivo era el órgano máximo del instituto y estaba conformado por un presidente y cuatro miembros designados mediante una resolución suprema.

De acuerdo a una nota del IRTP en la web gob.pe, el nuevo documento normativo del instituto “ fomenta la meritocracia, promoviendo una gestión más eficiente ”. Asimismo, indica que el nuevo reglamento impulsará la producción de contenidos multimedia de última generación y mejorará los procesos internos.

“Hemos creado una estructura que no solo responde a los desafíos actuales, sino que nos prepara para los retos del mañana. Con nuevas subdirecciones especializadas en producción televisiva, radiofónica y periodística, así como unidades dedicadas a la innovación tecnológica, el IRTP se proyecta como un referente de la comunicación pública en América Latina”, señaló Ninoska Chandía, presidenta ejecutiva del IRTP.

Asimismo, la nota refiere que el anterior ROF, aprobado en el 2001 y modificado el 2018, “presentaba una estructura inadecuada para las necesidades actuales”. “Esto limitaba la capacidad de la institución para responder a los desafíos de un entorno digitalizado y altamente competitivo”, se lee.

"Una contrarreforma"

Rodrigo Salazar Zimmermann, periodista y director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), declaró a El Comercio que los cambios en la alta dirección del IRTP representan una contrarreforma a su control administrativo, que afecta los contrapesos y el balance de poderes de los canales públicos.

“El consejo directivo y la presidencia ejecutiva, las dos principales instancias del IRTP, han sido reemplazadas por una jefatura. El presidente o director ejecutivo del instituto respondía a los mandatos, amonestaciones y la fiscalización del consejo directivo, conformado por cinco miembros. Al eliminarse el consejo, no solo el jefe tendrá mayores potestades, sino que no habrá balance de poderes”, afirmó. “No habrá rendición de cuentas ni contrapeso”, agregó.

Así también, Salazar resaltó que el concejo directivo protegía a la presidencia ejecutiva del IRTP de presiones políticas de la Presidencia de la República. “Las presiones políticas y censuras serían más fáciles de lograrse”, advirtió.

En consecuencia, Salazar considera que la decisión del Ejecutivo afectará la independencia y autonomía del IRTP. “Puede llegar a convertirse en una manipulación de información que recibe el ciudadano a través de los medios del Estado”, subrayó.