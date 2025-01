Isabel Cajo, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso e implicada en una presunta red de prostitución, negó este martes la versión de la Municipalidad de Magdalena, que aseguró que ella no fue víctima de un robo en las calles de ese distrito.

En declaraciones exclusivas para Willax, Cajo reafirmó su postura y desmintió las acusaciones.

“Debo poner en conocimiento de las autoridades y sobre todo de la Municipalidad de Magdalena que no he faltado a la verdad y que, si bien es cierto, dicha institución ha presentado un video de vigilancia, la persona que se observa en dicha grabación no soy yo”, sostuvo al programa de Milagros Leiva.

La trabajadora del Parlamento lamentó las versiones contradictorias que han surgido tras el incidente. “Solo pido por favor que ya no me ataquen más”, expresó.

“Ya no más burlas. No merezco lo que estoy pasando. Todo esto es muy injusto”, enfatizó.

Este es el comunicado de la Municipalidad de Magdalena en el que desmiente versión de Isabel Cajo.

El caso

Las declaraciones de Isabel Cajo se producen después de que la Municipalidad de Magdalena del Mar emitiera un comunicado oficial desmintiendo su denuncia de robo de celular. Según el documento, una exhaustiva revisión de las cámaras de videovigilancia en el lugar y momento señalados en el parte policial no mostró evidencia de ningún incidente como el reportado.

Cajo había denunciado el supuesto robo el 27 de diciembre, indicando que, mientras paseaba a su mascota cerca del Jr. Castilla y Jr. Comandante Espinar, un motociclista le arrebató su teléfono móvil.

Isabel Cajo interpuso la denuncia policial sobre el presunto robo de su celular en la comisaría de Magdalena. (Foto: 24 Horas)

Es relevante señalar que esta denuncia ocurre en medio de investigaciones sobre una presunta red de prostitución y proxenetismo en el Congreso. Isabel Cajo sería una testigo clave en el caso que involucra al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia. Este caso cobró notoriedad tras el asesinato de Andrea Vidal Gómez.