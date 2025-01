LEER TAMBIÉN: Edwin Martínez defiende contratación de Isabel Cajo y anuncia acciones legales

Se trata de una foto en la que ella aparece y fue subida a un chat de Glambu, una app de citas conocida por hacer de nexo entre chicas jóvenes y hombres con alto poder adquisitivo y de preferencia mayores. La imagen a la que se hace referencia y difundida por el programa Ocurre Ahora de ATV+ fue compartido en un chat al que se accede previa suscripción y data del 26 de junio del 2023.

Nuevas conexiones en el caso Andrea Vidal. Imagen de un chat en Glambu, una app de citas, en el que aparece Isabel Cajo, quien trabaja en el despacho del congresista Edwin Martínez, vinculándose con el reciente escándalo en el Congreso. El mensaje es del 26 de junio de 2023.

Este nuevo material podría tratarse de una posible conexión de Isabel Cajo con el caso Andrea Vidal. Esta última fue acribillada el pasado 10 de diciembre tras tomar un taxi rumbo a su casa. En el trayecto, dos autos y dos motos le cerraron el paso. Cuatro delincuentes dispararon cerca de 60 casquillos que la dejaron con lesiones graves en la cabeza, la espalda y las manos. Pese a llegar con vida al Hospital 2 de Mayo, murió tras estar una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Atentado en Santa Catalina en el que criminales acabaron con la vida de Andrea Vidal y del taxista que la desplazaba

Cabe mencionar también que Cajo trabajó previamente en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, cuando estaba a cargo de Jorge Luis Torres Saravia, quien justamente viene siendo investigado por la Fiscalía por liderar la presunta red de prostitución dentro del Parlamento.

De acuerdo con información difundida por Hildebrandt en sus Trece días antes, Cajo participó en una de las fiestas y reuniones privadas que presuntamente organizaba el abogado Torres Saravia y donde acudían altos funcionarios del Legislativo. Él habría utilizado a mujeres reclutadas bajo engaños por Andrea Vidal, quien fuera su mano derecha, para ofrecer servicios sexuales a cambio de favores políticos, incluyendo votos en mociones y proyectos de ley.

Jorge Torres Saravia organizaba fiestas privadas para captar mujeres para el Congreso. Video: Panamericana

“Entendería que es una red que se trataría de involucrar con estos favores sexuales para doblar los votos en el Congreso. Iría por ese sentido, no creo que haya habido dinero de por medio, sino que quizás para favorecer el cambiar la votación. [...] Ese comportamiento lumpenesco no se debe permitir”, precisó el titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos.

Asimismo, un reportaje periodístico sostuvo que Cajo llegó a ofrecer contenido de índole sexual a través de la plataforma OnlyFans entre octubre de 2020 y febrero de 2024. A todo esto se suma las controversias vinculadas a su trayectoria laboral, pues pese a no contar con bachiller registrado en la Sunedu, en su contrato figura como “técnico” y percibe un sueldo de 7 mil soles.

Por su parte, el legislador Edwin Martínez defendió la contratación de Isabel Cajo en su despacho y negó su contratación se haya efectuado por recomendación de Torres Saravia.

¿Cómo funcionaba la presunta red?

El pasado 10 de diciembre, quien fuera la mano derecha de Torres Saravia, Andrea Vidal, tomó un taxi rumbo a su casa. En el trayecto, dos autos y dos motos le cerraron el paso. Cuatro delincuentes dispararon y la dejaron con lesiones graves en la cabeza, la espalda y las manos que resultaron en su posterior muerte. Tras el crimen, la fiscalía especializada en delitos de trata de personas abrió una investigación preliminar contra Torres Saravia, por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas.

Según el reportaje emitido hace más de una semana, la presunta red de prostitución estaba liderada por Jorge Luis Torres Saravia, conocido con el alias de ‘Koki’, un militante de Alianza para el Progreso (APP) y hombre de confianza de César Acuña. En la entrega periodística, una extrabajadora del Congreso declaró que Torres Saravia habría contratado a mujeres sin experiencia para cubrir diversos puestos, cuando en realidad estaban supuestamente recluidas para realizar trabajos sexuales.

El informe menciona que Vidal actuaba como la presunta complicidad de Torres Saravia, y ella era quien aparentemente se encargaba de captar a las mujeres para colocarlas como asesoras o secretarias. Así la joven de 28 años también habría obtenido su puesto de asesora legal, bajo la presunta recomendación del excongresista Luis Valdez, señaló el programa.

La hipótesis presentada en el informe sugiere que Vidal habría sido víctima del atentado debido a que, tres meses antes, fue destituida de su puesto de asesora legal tras una discusión con Torres Saravia. Es decir, habría sido silenciada por conocer información comprometedora sobre las acciones criminales de Torres Saravia dentro de la institución.

El mismo programa, “Beto a Saber,” reveló que en 2020, una mujer denunció a Torres Saravia por una presunta violación sexual durante la campaña del excongresista Luis Valdez. Según la víctima, fue drogada y abusada.

Congresista defiende a trabajadora

El ser consultado por la figura de Isabel Cajo, el congresista Edwin Martínez ha salido en su defensa en los últimos días. Sobre su preparación académica para poder ocupar un puesto en su despacho, sostuvo que la joven presentó su curriculum vitae y se comprobó que cumplía con los requisitos respectivos, por lo que dispuso se le contrate. Agregó, además, que a la fecha viene teniendo un desempeño más que satisfactorio.

“Fue evaluada por el asesor y yo di el visto bueno. […] Yo no vivo de cuentos ni de habladurías. […] Para el cargo que yo necesito, no se requiere siquiera ser bachiller. A mí nadie me la recomendó, yo no conozco al señor Jorge Torres. Yo quiero aclarar que soy diferente a los demás, tomo mis propias decisiones y no me baso en los dimes y diretes sino en lo concreto. Tiene cv, tiene experiencia y actualmente está cumpliendo satisfactoriamente el encargo que se le da en el puesto”, afirmó.

Sobre su cuenta en la página Onlyfans, Martínez indicó que no le compete dictaminar o calificar dicha decisión, ya que forma parte de la vida íntima de Cajo. Sin embargo, señaló que podría haber sido un error que cometió cuando era más joven. “Me preocuparía si yo dudase del trabajo de la señorita. Era una joven de 20 años que cometió un desliz no sé por qué motivo, pero eso no da derecho a que empecemos a juzgar y prejuzgar”, manifestó.

En tanto, el legislador anunció que denunciará a periodistas de Hildebrandt en sus Trece, s Beto Ortiz y quien hiciera el reportaje sobre la presunta red de prostitución por “dañar honras”. “¿Por qué pueden de frente tildar subjetivamente y manchar las honras de estas señoritas? Una ya está enterrada. A la mujer se le respeta y no se hace morbo de la fea noticia”, mencionó.

Po último, pese a haber subido fotos suyas a la página para adultos en mención, aseguró que Isabel Cajo nunca ha prestado servicios sexuales ni similares. “Esta chica subió sus fotos en una página, pero jamás, y estoy plenamente convencido de ello, ha prestado servicios de ese tipo. Estos miserables no pueden ser tan morbosos para vender una falsedad y hacer todo este escándalo. Yo sí me voy a encargar de denunciar a estos tipejos”, expresó.

Niegan acusaciones

El congresista Alejandro Soto, ex expresidente del Congreso, negó la existencia de una presunta red de prostitución en el Legislativo. Asimismo, rechazó cualquier vínculo con Jorge Torres Saravia, destituido jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, quien también se encuentra investigado por el presunto delito de explotación sexual.

“Tengo que rechazar esas afirmaciones tendenciosas y calumniosas que se vienen efectuando a través de distintos medios de comunicación. Yo no sé cuál es la base, o cuál es el argumento, o cuál es la prueba que demuestre que en el Congreso haya una red de prostitución”, expresó Soto.

También se pronunció sobre las declaraciones de una testigo que lo relacionan con Isabel Cajo, presunta implicada en esta red, a quien negó conocerla. “Es completamente falso. Esto viene de una declaración de una persona que no se identifica, que no se muestra, y que además no dice que hubo una cita conmigo. Mi actuación como presidente del Congreso siempre ha sido con una política de puertas abiertas”, señaló.

Por otro lado, sobre la contratación de Torres Saravia, el ex expresidente del Congreso indicó: “Se dice, por ejemplo, que yo he creado un puesto para el señor Jorge Torres Saravia. O sea, se habla de todo sin ninguna base, sin ningún argumento. Eso no puede ser, tenemos que ser más serios y objetivos”.

Por su parte, Jorge Torres Saravia negó las acusaciones en su contra. “Estoy indignado y niego rotundamente todos los cargos”. En tanto, no descartó conocer a Alejandro Soto, pero negó tener algún grado de amistad con él. También expresó su pesar por el caso de Andrea Vidal. “Siento una profunda tristeza por lo ocurrido con Andrea Vidal”, añadió.

El abogado de Torres, Benji Espinoza, respaldó a su cliente y calificó las acusaciones como “graves” y carentes de pruebas. “Es una acusación grave que no presenta pruebas de que haya una red de prostitución. Vamos a ponernos a disposición de la Fiscalía para que se brinden todas las aclaraciones. Vamos a ir con los documentos para punto por punto establecer cómo se habla de una red”, afirmó.

Video muestra cómo fue el crimen

Imágenes de una cámara de seguridad muestran minutos previos al violento ataque ocurrido en La Victoria, un distrito declarado en estado de emergencia. El reloj marcaba las 9: 11 de la noche. El taxi de Andrea Vidal estaba por llegar a la intersección de las avenidas Santa Catalina con San Eugenio. En eso, aparecieron cuatro aparentes motos policiales. Segundos después se escuchó una lluvia de disparos, lo que alertó a los vecinos.

El auto que transportaba a Andrea Vidal fue atacado por criminales que dispararon 40 veces. Dos de las balas impactaron en la cabeza de la joven abogada, quien ingresó a UCI y, después de siete días, falleció. Se presume que los atacantes utilizaron mini uzis y armas con cacerinas largas. Luego abandonaron la escena del crimen.

A los segundos apareció un patrullero que recién prendió las sirenas cuando se acercó al taxi y observó los hoyos que dejaron las balas. Varios minutos después, la joven de 27 años fue retirada del auto y trasladada al hospital Dos de Mayo, donde estuvo internada en un área crítica por siete días. El 17 de diciembre se confirmó su fallecimiento.

Al respecto, el conducto del taxi por aplicativo, José Daniel Vargas Briceño, murió en el acto por la ráfaga de balas. En un inicio, se dejó entrever que el ataque estaba dirigido al chofer del auto; sin embargo, con el paso de los días, se determinó que el blanco era ella.