El presidente José Jerí (al medio con camisa blanca) se expresó en las redes sociales tras la muerte de un ciudadano en las protestas del 15 de octubre | Foto: Presidencia Perú
Redacción EC
Redacción EC

El presidente José Jerí lamentó que un ciudadano de 32 años, identificado como Eduardo Ruiz Sáenz, desarrolladas en el Cercado de Lima el miércoles 15 de octubre.

En su cuenta de ‘X’, el mandatario escribió lo siguiente:

Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, expresó el jefe del Estado.

Defensoría del Pueblo confirmó deceso

Fernando Lozada, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, indicó a RPP que la víctima fue registrada como fallecida en el hospital arzobispo Loayza.

Lamentablemente para comentar e informar el fallecimiento del ciudadano producto de la situación que será materia de investigación y se determinará y se deslindará responsabilidades. Las autoridades competentes ya entiendo han tomado conocimiento del caso y se han iniciado las investigaciones preliminares”, dijo.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció tras la muerte de un joven por causas aún desconocidas durante las protestas del miércoles. El fallecimiento ocurrió cerca de la medianoche, a solo unas cuadras de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

“En forma inmediata se han dispuesto las investigaciones a cargo del Ministerio Público. Lamentamos que haya pasado un hecho de muerte. Hemos acompañado a todos los manifestantes para ejercer su derecho de protestas pacífica”, dijo en RPP.

