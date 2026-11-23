El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que se espera que las temperaturas superen los 30 °C en Lima y podrían alcanzar los 34 °C en Tumbes y Piura. Estos cambios corresponden a los efectos del fenómeno el Niño.

“Estamos en el aviso indicando que los termómetros van a superar los 30°. […] Este aviso empieza principalmente hoy, a pesar de algunas lloviznas iniciales en el día. Las temperaturas se van a mantener elevadas en lo que queda de la presencia del Niño”, sostuvo Grinia Ávalos, jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a RPP.

Senamhi registra alza de temperaturas en diversas regiones del Perú (Foto: Andina)

“Este escenario marca la antesala de la etapa más severa del fenómeno climático en el país. Estos valores no son nuevos, se han registrado hace 10 días, aproximadamente. Estamos ya yendo al pico del evento que es diciembre, enero, marzo con la intensidad extraordinaria del Niño Costero”, manifestó la autoridad.

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Tumbes y Piura

En el caso de las regiones de Tumbes y Piura, las altas temperaturas convergen con lluvias de fuerte intensidad. Según el Senamhi, los termómetros en estas jurisdicciones podrían trepar hasta los 34 °C.

“En el norte del país tenemos un nicho bastante crítico; es decir, altas temperaturas en gran parte de Tumbes y Piura. Estamos hablando de toda la costa, los distritos y provincias costeras de Tumbes y Piura, pero además [habrá] altas o fuertes precipitaciones”, precisó la especialista.

“Se han activado por lo menos dos o tres quebradas, se han interrumpido algunas vías de comunicación, y esto porque en la noche una gran nubosidad se instaló en gran parte, o casi en toda la región Piura”, agrego.

Además, indicó que, según el aviso del Senamhi, las precipitaciones continuarán durante los próximos días y que el 26 de noviembre será una fecha crítica para el norte del país.

Lluvias irregulares en la sierra sur y calor estacional en la selva

Respecto a la sierra sur, la jefa del Senamhi explicó que las precipitaciones han comenzado a desarrollarse de forma irregular en departamentos como Ayacucho y su provincia de Huamanga.

“La parte sur de la región ha presentado lluvias importantes. Si bien es cierto la capital [de la región Ayacucho] todavía está bastante preocupada por la irregularidad de las lluvias, pero hacia el sur ya se han presentado lluvias y van a continuar presentándose”, indicó.

Por su parte, en la selva peruana se reportan temperaturas habituales para la estación, ubicándose entre los 33 °C y 34 °C, principalmente en Loreto, San Martín y la zona centro.

En cuanto a las lluvias en la Amazonía, Ávalos precisó que serán moderadas: “Habrá algunas precipitaciones puntuales, pequeñas, moderadas, como parte de la misma estacionalidad de esta región que todavía viene presentando condiciones de lluvias entre normales a deficitarias inclusive”, finalizó.

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