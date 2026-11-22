La autorización fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 010-2026-IN, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma se sustenta en el artículo 96 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1318, que regula la formación profesional de laPolicía Nacional. Esta medida contempla la posibilidad de otorgar el despacho policial de manera excepcional, sin contar previamente con el grado académico de bachiller.
La disposición del Ejecutivo está relacionada con la situación de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno. Según los fundamentos del decreto, la incorporación de nuevos oficiales de armas permitirá fortalecer los servicios policiales. Estos estarán destinados a las labores de prevención, intervención e investigación criminal.
Para sustentar la medida, la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP evaluó la situación académica de los cadetes. El análisis comprendió los créditos aprobados y pendientes, además de las unidades didácticas correspondientes al noveno y décimo semestre.
En cuanto a su incorporación a la institución, los nuevos oficiales serán destinados a unidades operativas vinculadas directamente con la lucha contra la criminalidad.
Hemos dotado al Estado de instrumentos para el control efectivo de los penales, señaló el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta https://t.co/Rf2144cP3O https://t.co/YWbSC1O9O6
Finalmente, el Decreto Supremo establece las condiciones para el egreso y la graduación de los 341 cadetes el 28 de noviembre de 2026. La disposición lleva las firmas correspondientes del Poder Ejecutivo y del Ministerio del Interior.
Las autoridades mexicanas informó este sábado 21 de noviembre la detención de uno de los capos más buscados por Estados Unidos, lo que desató una ola de violencia por parte de su cartel que sembró el terror con balaceras y bloqueos de carreteras con vehículos quemados. (AFP)