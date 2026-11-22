El Gobierno autorizó el egreso y la graduación excepcional de 341 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la promoción “Precursores” 2023-2027. La medida responde a razones de interés nacional relacionadas con la situación de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno.

La autorización fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 010-2026-IN, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma se sustenta en el artículo 96 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1318, que regula la formación profesional de la Policía Nacional. Esta medida contempla la posibilidad de otorgar el despacho policial de manera excepcional, sin contar previamente con el grado académico de bachiller.

La disposición del Ejecutivo está relacionada con la situación de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno. Según los fundamentos del decreto, la incorporación de nuevos oficiales de armas permitirá fortalecer los servicios policiales. Estos estarán destinados a las labores de prevención, intervención e investigación criminal.

El Gobierno autorizó el egreso y la graduación excepcional de 341 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). (Foto: Agencia Andina)

Para sustentar la medida, la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP evaluó la situación académica de los cadetes. El análisis comprendió los créditos aprobados y pendientes, además de las unidades didácticas correspondientes al noveno y décimo semestre.

En cuanto a su incorporación a la institución, los nuevos oficiales serán destinados a unidades operativas vinculadas directamente con la lucha contra la criminalidad.

Hemos dotado al Estado de instrumentos para el control efectivo de los penales, señaló el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta https://t.co/Rf2144cP3O https://t.co/YWbSC1O9O6 — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) November 22, 2026

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Finalmente, el Decreto Supremo establece las condiciones para el egreso y la graduación de los 341 cadetes el 28 de noviembre de 2026. La disposición lleva las firmas correspondientes del Poder Ejecutivo y del Ministerio del Interior.