El teniente general Fredy López Mendoza asumió este 16 de setiembre formalmente la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP). El alto mando tomó el puesto tras la salida de Óscar Arriola en una ceremonia con la presidenta Keiko Fujimori en Puente Piedra.

Durante su primer discurso como jefe de la Policía, expresó su gratitud a la jefa de Estado por la confianza asignada. “Quiero agradecer a la señora presidenta constitucional de la República por haber confiado en mi persona y darme la oportunidad para poder desempeñarme en el máximo cargo de nuestra institución”, afirmó el jefe policial.

El relevo en la cúpula policial acontece en medio de una crisis de delitos violentos y extorsiones registrado en diversas regiones del país. Esta situación ha hecho que se declaren en estado de emergencia diversas ciudades incluyendo Lima.

Frente a este escenario, Fredy López enfatizó la necesidad de aplicar estrategias modernas centradas en las labores de inteligencia. “Primero el combate permanente contra la criminalidad organizada y transnacional utilizando la inteligencia para actuar, la investigación para conocer y las operaciones para capturar”, destacó como primer punto de su estrategia.

Fredy López asume puesto de comandante general de la PNP en reemplazo de Óscar Arriola. (foto: Andina)

Asimismo, el oficial fijó su postura sobre el estado institucional al asumir el cargo en reemplazo de la cúpula previa. “La Policía Nacional del Perú no puede responder a los desafíos del presente con las herramientas del pasado”, precisó la autoridad sobre la gestión anterior.

El nuevo comandante general anunció una evaluación profunda sobre el rendimiento y la productividad de los directores de las unidades especializadas. Además garantizó un combate frontal e incisivo contra la corrupción interna para sancionar a los malos elementos.

Oficializan la salida de Óscar Arriola y la designación de Fredy López

El diario oficial El Peruano publicó este 16 de setiembre la Resolución Suprema 232-2026-IN que dispuso el pase a retiro de Óscar Arriola. La norma legal dio por concluida su designación al frente de la institución tras aceptar su solicitud de retiro voluntario.

En la misma edición el Poder Ejecutivo oficializó la designación de Fredy López Mendoza en la jefatura policial mediante la Resolución Suprema 233-2026-IN. El dispositivo legal llevó la firma de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro del Interior César Astudillo.

Renuncia de Óscar Arriola y designación de Fredy López como nuevo comandante general PNP.