Fredy López asume puesto de comandante general de la PNP en reemplazo de Óscar Arriola. (foto: Andina)
Fredy López asume puesto de comandante general de la PNP en reemplazo de Óscar Arriola. (foto: Andina)
Por Redacción EC

El teniente general Fredy López Mendoza asumió este 16 de setiembre formalmente la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP). El alto mando tomó el puesto tras la salida de Óscar Arriola en una ceremonia con la presidenta Keiko Fujimori en Puente Piedra.

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