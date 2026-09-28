Harvey Colchado no apoyará censura a César Astudillo. (Foto: Congreso de la República)
Harvey Colchado no apoyará censura a César Astudillo. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado se pronunció en contra de censurar, por el momento, al ministro del Interior, César Astudillo. A través de una carta abierta dirigida a sus compañeros de partido, sostuvo que una eventual censura antes de los próximos ascensos a general podría abrir el Ministerio del Interior (Mininter) a sectores que, según afirmó, buscan frenar la reforma policial.

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