El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado se pronunció en contra de censurar, por el momento, al ministro del Interior, César Astudillo. A través de una carta abierta dirigida a sus compañeros de partido, sostuvo que una eventual censura antes de los próximos ascensos a general podría abrir el Ministerio del Interior (Mininter) a sectores que, según afirmó, buscan frenar la reforma policial.

“ Censurar hoy al ministro Astudillo, justo antes de los ascensos a general, puede abrirle el Mininter a quienes quieren enterrar toda reforma policial. No les facilitaré ese camino, pero tampoco doy un cheque en blanco ”, escribió Colchado en su post de X.

El parlamentario también se refirió a la designación del general Fredy López como comandante general de la Policía Nacional. Indicó que su nombramiento respetó la prelación institucional, debido a que López ocupaba el segundo lugar en el escalafón policial, y afirmó conocer su honestidad.

Carta abierta a mis compañeras y compañeros de Ahora Nación.



Censurar hoy al ministro Astudillo, justo antes de los ascensos a general, puede abrirle el Mininter a quienes quieren enterrar toda reforma policial. No les facilitaré ese camino, pero tampoco doy un cheque en blanco.… pic.twitter.com/gFpq8NnZrK — Harvey Colchado Huamani (@HarveyColchado) September 28, 2026

Sin embargo, precisó que la permanencia del nuevo comandante general debe estar condicionada a resultados. En su carta, recordó que anteriormente planteó un proyecto de ley para incorporar la ineficiencia como causal de cese del comandante general de la PNP.

Indicadores

El diputado planteó que la gestión del Mininter y del comando policial sea fiscalizada a partir de cinco indicadores concretos: depuración de oficiales, incremento de investigadores criminales, fortalecimiento de la inteligencia, equipamiento policial y ascensos basados en el mérito.

El parlamentario sostuvo que estos planteamientos no significan otorgar un respaldo incondicional al ministro. “Dar plazos no es esperar con los brazos cruzados”, escribió en su publicación.

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Colchado señaló que informará sobre el cumplimiento de los indicadores y advirtió que, si para mediados de diciembre las metas no se han cumplido, respaldará la censura contra Astudillo.

“ Si a mediados de diciembre no se cumplen estas metas, apoyaré la censura. Y si antes un hecho grave revela negligencia o complicidad del mando, no esperaré ”, afirmó.

En su carta, el diputado también cuestionó que el Gobierno haya asumido su mandato sin un plan definido contra la delincuencia y recordó que desde 2021 la Policía ha tenido ocho comandantes generales, cinco de ellos investigados por la justicia.