Óscar Arriola anunció desde Palacio de Gobierno que renunciaba como comandante general de la PNP para ser reemplazado por Fredy López. (Foto: Andina)
Óscar Arriola anunció desde Palacio de Gobierno que renunciaba como comandante general de la PNP para ser reemplazado por Fredy López. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno formalizó este 16 de setiembre la salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el diario oficial El Peruano. La Resolución Suprema 232-2026-IN aceptó su pase a retiro por solicitud propia tras intensas críticas a su gestión.

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