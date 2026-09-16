El Gobierno formalizó este 16 de setiembre la salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el diario oficial El Peruano. La Resolución Suprema 232-2026-IN aceptó su pase a retiro por solicitud propia tras intensas críticas a su gestión.

La publicación oficial también confirmó el nombramiento del teniente general Fredy López Mendoza como su reemplazo en la jefatura de la PNP. La Resolución Suprema 233-2026-IN, así como la de la renuncia de Arriola, llevan las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo.

Diversos sectores políticos exigieron la remoción de Óscar Arriola de la cúpula policial durante las semanas previas a esta decisión oficial. Un pedido para interpelar al ministro Astudillo desde la bancada Juntos por el Perú consiguió votos suficientes para que responda sobre la permanencia del comandante general en el cargo y sobre la crisis de inseguridad ciudadana.

Renuncia de Óscar Arriola y designación de Fredy López como nuevo comandante general PNP.

La norma legal detalló que la Oficina General de Integridad Institucional verificó la ausencia de procedimientos disciplinarios pendientes contra la autoridad saliente. Por ello la asesoría jurídica del Ministerio del Interior dio luz verde al trámite administrativo.

El nuevo comandante general Fredy López Mendoza asumió la responsabilidad de conducir la institución en medio de una crisis de seguridad ciudadana. Además del cambio de la jefatura de la PNP varias ciudades como Lima, Callao y Trujillo se encuentran bajo declaratoria de emergencia.

La renuncia de Óscar Arriola desde Palacio de Gobierno

Durante su mensaje de despedida en Palacio de Gobierno, Óscar Arriola destacó el trabajo de la fuerza policial frente a los delitos complejos. El oficial saliente afirmó con firmeza que no se arrepentía de ninguna decisión tomada durante su periodo al mando.

El exjefe policial agradeció el respaldo de las autoridades políticas y pidió a las tropas mantener el compromiso con la patria. Arriola manifestó que dejó el cargo con la conciencia limpia y la frente en alto.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori negó en una entrevista concedida a RPP cualquier negociación sobre la renuncia del alto mando policial. La mandataria aseguró que el oficial priorizó la imagen de la institución sobre intereses personales al solicitar su pase a retiro.