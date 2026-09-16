Óscar Arriola se despide del cargo de comandante general PNP acompañado de Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)
Óscar Arriola se despide del cargo de comandante general PNP acompañado de Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

Óscar Arriola ofreció este 16 de setiembre su discurso de despedida de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Puente Piedra. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y autoridades del Ministerio del Interior.

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