Óscar Arriola ofreció este 16 de setiembre su discurso de despedida de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Puente Piedra. La ceremonia contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y autoridades del Ministerio del Interior.

Durante el acto, Arriola expresó su gratitud a la jefa de Estado por la confianza asignada. “Un agradecimiento eterno a la señora presidenta constitucional de la República doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi por haberme permitido poder dirigir los destinos de esta noblísima institución”, afirmó en su discurso.

El cambio en la jefatura policial ocurrió tras semanas de cuestionamientos por el incremento de delitos e inseguridad en el país. Diversos sectores políticos solicitaron la remoción de la cúpula policial frente a las cifras registradas durante agosto.

“Agradezco a mi esposa que está acá presente y a mis hijos por todos esos tiempos en los cuales me he apartado del hogar, pero delante de todo le pido perdón por todo ello, y no me arrepiento de nada porque fue al servicio de la patria de los 34 sino 35 millones de peruanos”, enfatizó Arriola.

Keiko Fujimori y autoridades del Ejecutivo presencian despedida de Óscar Arriola. (TVPerú)

Asimismo el saliente comandante general dirigió unas palabras a Fredy López Mendoza sobre la conducción policial, ya que será él quien lo suceda en la jefatura de la PNP. “Finalmente a mi querido amigo Fredy López Mendoza mucha sabiduría, mucha fuerza, mucho temple y lleva las riendas de la institución como lo hacen los grandes hombres para sentirnos todos siempre orgullosos”, expresó ante las tropas.

El exjefe policial pidió al personal mantener la moral elevada en el servicio. Además ratificó su compromiso de guardar lealtad absoluta hacia la institución.

Óscar Arriola entrega el cargo de comandante general PNP a Fredy López. (Presidencia) / Cristian Olea

Formalización del pase a retiro de Óscar Arriola

El diario oficial El Peruano formalizó este 16 de setiembre el pase a retiro de Óscar Arriola mediante la Resolución Suprema 232-2026-IN. La norma aceptó la solicitud de retiro voluntario presentada por el oficial saliente.

El Gobierno formalizó también la designación del teniente general Fredy López Mendoza mediante la Resolución Suprema 233-2026-IN. La medida llevó la firma de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro del Interior César Astudillo.

Renuncia de Óscar Arriola y designación de Fredy López como nuevo comandante general PNP.