La periodista Milagros Leiva consideró como un “fallo absolutamente injusto” y afirmó que ha apelado a la condena que recibió por difamación en contra de Anahí Durand, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Como se recuerda el Poder Judicial condenó a Milagros Leiva a observar normas de conducta por un año y el pago de 20 mil soles y a Willax como tercero responsable en la causa que la exministra interpuso contra la periodista. El motivo fue la “difamación ante el ‘terruqueo’ que difundió contra mi desde su programa”, dijo la exministra en Twitter.

“Me parece un fallo absolutamente injusto y por eso he apelado. Me parece que es un atentado a la libertad de prensa y de expresión. En una campaña electoral los periodistas podemos hurgar en el pasado de un político que quiere gobernar y administrar poder, y eso hice”, dijo Milagros Leiva a El Comercio.

La periodista señaló que jamás ha difamado a Anahí Durand “y menos la he terruqueado”, agregó.

“Lo que hicimos en la segunda vuelta electoral, cuando descubrimos los nexos de Pedro Castillo con Movadef y Conare, fue investigar quienes acompañaban al candidato y descubrimos que Anahí Durand era la jefa del plan de gobierno”, dijo Milagros Leiva.

La periodista mencionó que fue entonces cuando realizaron un análisis de la biografía de Anahí Durand.

Hoy el @Poder_Judicial_ condeno a Milagros Leyva a fallo condenatorio con normas de conducta por un año y el pago de 20 mil soles y a Willax como tercero responsable, en el juicio que interpuse por difamación ante el "terruqueo" que difundio contra mi desde su programa. — Anahi Durand (@AnahiDurandG) January 19, 2023

“Analizando su biografía encontramos que había sido pareja sentimental de Alejandro Astorga un terrorista nacido en Chile y miembro del MRTA que purgó prisión en nuestro país por haber puesto bombas en un local del ICPNA de Miraflores, de hecho con Astorga la señora Durand tuvo un hijo; también encontramos que su tesis se la dedicó al mismo terrorista y que ella también firmó esa famosa carta dirigida al ex presidente Alan García donde pedían el traslado de los emerretistas de la Base Naval a otro centro penitenciario, dicho sea de paso en esa carta consideran a los terroristas presos políticos”, sostuvo.

Milagros Leiva reiteró que nunca difamó a Anahi Durand y afirmó que los datos presentados en su programa “jamás la convertían en terrorista”.

“Yo misma dije eso en mi programa, precisé que estos datos jamás la convertían en terrorista pero si le preguntamos qué pensaba ella del MRTA. Esa pregunta nunca quiso contestar y a cambio nos denunció por difamación y hoy celebra por este fallo injusto”, explicó.

“¿Qué pretende? ¿Que los periodistas no le preguntemos por el terrorismo y el MRTA? ¿Que nos olvidemos de su carta donde considera presos políticos a los terroristas? ¿Con este fallo injusto y atentatorio a nuestro oficio busca intimidar a los periodistas para que no cumplamos con nuestro deber de investigar? Por eso he apelado, porque creo en la justicia y porque creo que en Democracia existe libertad para ejercer el periodismo. He apelado porque creo en el derecho que tenemos los periodistas de investigar y denunciar. Y por supuesto espero que en la sala superior se haga justicia”, concluyó.