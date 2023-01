Desde el palacio municipal de Miraflores, Canales conversó con El Comercio sobre sus próximos trabajos en la comuna y sus planes para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

—Finalmente, ¿qué pasará con el Complejo Deportivo Manuel Bonilla? ¿se paralizará la remodelación y se construirá un centro de convenciones?

Nos enteramos que el proyecto de remodelar el estadio consistía en soterrar las canchas de fútbol y la tribuna. Las preguntas que teníamos que hacer eran: ¿es necesario e indispensable esa obra? ¿cuál es el objetivo de soterrar una cancha de fútbol? ¿es para que un tercero se beneficie? Nuestro cuestionamiento es por el objetivo. No era prioritario hacer el hundimiento del estadio de fútbol ni eliminar la pista de atletismo que se ha contemplado.

Lo segundo que consideramos es que los espacios de Miraflores son muy escasos y costosos, entonces podemos utilizar ese espacio para, además de mantener la cancha de fútbol - con estándares FIFA internacionales - y una pista atlética, utilizar ese espacio para algo que le dé un valor mayor que es un gran centro de convenciones multiuso.

—Entonces, ¿este centro de convenciones se haría manteniendo la oferta de deporte que ya tiene el Bonilla?

Eso es lo que siempre hemos dicho. Nosotros queremos generación de empleo y actividades culturales o deportivas que den un valor añadido en nuestro distrito.

La cancha de fútbol de Miraflores es emblemática y nosotros no la vamos a eliminar, sería absurdo eliminarla. Al contrario, desde el día uno hemos dicho que hay que recuperarla.

Nosotros sabemos la ausencia de espacios deportivos, por eso, además, vamos a generar un gran complejo deportivo en la zona del circuito de playas.

—En cuanto al LUM, el alcalde de Lima Rafael López Aliaga ha mencionado que este debería pasar a manos de las Fuerzas Armadas (FFAA) o de la Policía -actualmente corresponde al Ministerio de Cultura- teniendo en cuenta que el LUM está en Miraflores, ¿cuál es su posición al respecto?

Una propuesta del alcalde de Lima es esa, lo que hay que ver es si es viable o no. Lo que tenemos claro es que las historias deben contarse con la verdad. Eso significa que hubo terrorismo, hubo muertes de civiles y de militares, hubo posiblemente excesos en las intervenciones de las FFAA, pero hubo una insania de los terroristas de matar a muchísima gente inocente y lamentablemente de muy escasos recursos, en las peores circunstancias, con salvajismo y crueldad. No podemos ocultar esa narrativa de los excesos que hubieron por parte de los terroristas. La historia no se puede contar con una sola vertiente.

—¿Usted cree que en el LUM se cuenta desde una sola vertiente?

Yo creo que hay una orientación y lo que hay que buscar es un equilibrio, pero eso no está en manos de la municipalidad. Mi posición es que las historias se deben contar como son, no con tendencias, menos aún en espacios que le pertenecen a todos los peruanos.

Esa área era de parte de la municipalidad, estamos revisando el tracto sucesivo desde que nosotros damos la propiedad al Ministerio de Cultura (Mincul) para que intervenga y se construya ese museo. Nosotros vemos la legalidad de todo el trámite, pero nuestra intervención no puede ser sobre lo que se expresa, eso tiene que ser un diálogo con el Mincul.

—¿Entonces estaría de acuerdo si es que pasara a las Fuerzas Armadas o PNP?

Tampoco creo que las Fuerzas Armadas deberían dirigir el museo.

—Otras gestiones que han entrado a municipios como Magdalena y Lince, de Renovación Popular como usted, han sido criticadas por desproteger a peatones y ciclistas, ¿usted va a respetar en Miraflores a ciclistas y peatones o se tendrá una visión enfocada en autos?

No sé si las acciones en otros distritos han correspondido a no ser amigable con algo que es una tendencia en el mundo: la sostenibilidad. Esto es tratar de dejar los vehículos por otras alternativas de transporte que son más amigables con el medio ambiente.

Nuestra visión es que somos un distrito sostenible. Nuestra visión es que tenemos que construir la ciclovías que sean necesarias para ayudar en la transitabilidad de los vecinos en todo nuestro distrito. Te puedo decir ciclovía sí, pero con especificaciones técnicas y con ordenamiento de las vías. Yo no puedo poner ciclovías por todos lados.

—Miraflores es un punto de inicio de colectivos informales al centro de Lima y de cústers piratas como la bestia de Petit Thours, además de un distrito de paso, ¿cuál es su relación con la Autoridad de Transporte Urbano? ¿Su gestión va a tener algunos proyectos para mejorar el tránsito?

Estamos planteando una transferencia de funciones para poder hacer que el tránsito sea una función de Miraflores, o sea que nosotros podamos tener las facultades para la fiscalización del tránsito de Miraflores. Pero esta fiscalización no sirve si no es integrada con la penalización o un sistema de cobranza que nos permita poner una sanción económica; y que ésta genere un ingreso al municipio. Que sea un elemento de persuasión para respetar las normas de tránsito, evitar la contaminación, etc.

Hemos planteado al alcalde Rafael López Aliaga suscribir un convenio para que determinadas facultades puedan ser transferidas y poder encargarnos de hacer la fiscalización adecuada en Miraflores. No tenemos las facultades de recaudación ni la de disposición de multas, esas las tienen como competencia Lima Metropolitana. Estamos pidiendo esas facultades para poder ser efectivos.

—¿Esta transferencia no haría que pueda pasar lo mismo que pasó con las grúas, que se generó un mecanismo perverso para ingresar dinero al municipio? Usted mismo ha mencionado que estas grúas abusivas ya no van a seguir en Miraflores.

No tiene absolutamente nada que ver, son dos cosas completamente distintas. Una cosa es que tú generes las líneas amarillas sin que éstas sean autorizadas al 100% por Lima Metropolitano. Lo que hizo Lima fue mirar a otro lado mientras los municipios hacían estos tipos de contratos y ejecutaban acciones que estaban en deterioro del vecino. Era un mecanismo perverso de capturar vehículos e incrementar el sistema de recaudación. Para el contratista, su labor era tratar de llevar más de 30 vehículos por día y si no tenía penalidades. No estamos hablando de ese sistema, sino de uno con respeto a las velocidades y buscar sancionar al que no cumpla la ley.

—Con el tema de las grúas, ¿ese contrato ya no está vigente? ¿Cómo se va a replantear el funcionamiento de las grúas?

Nosotros le pedimos a la gestión saliente que finalice el contrato. El contrato ya había cumplido su objetivo económico. El contrato estipulaba que iba a estar vigente hasta que se llegue a tal monto de dinero o en un plazo determinado. Ese contrato tenía vigencia hasta el mes de julio, se cumplió el objetivo económico en el mes de diciembre.

A partir del primero de enero el contrato dejó de estar vigente y se retiraron las grúas. Lo cual no significa que esto sea un desbande. Estamos haciendo una convocatoria en los siguientes días para convocar a una empresa que vaya en concurso y que pueda brindar el servicio para todos aquellos infractores del transporte en nuestras calles.

—¿Cuáles son las principales obras o lo que usted quiere hacer en esta nueva gestión en la alcaldía de Miraflores para mejorar el distrito?

Más que una obra física, lo que yo deseo para mi distrito es calidad de vida, bienestar, armonía y salud. Eso implica trabajar en diversas áreas como la de seguridad. Al término de nuestro mandato vamos a tener ya instalados todos los cuadrantes para un plan de seguridad por cuadrante, con tecnología avanzada que realmente va a funcionar.

Miraflores va a ser un Smart City porque vamos a invertir en software para poder cautelar los espacios que pertenecen a nuestros vecinos y protegerlos de la delincuencia común. Eso en armonía con la Policía Nacional y con los operadores y administradores de justicia. El modelo y plan piloto de flagrancia en Miraflores se va a hacer al término de nuestro mandato, ya va a estar instalado. Se va a poder juzgar al ladrón que viene a robar o hacer daño. Inmediatamente será sancionado y remitido a la cárcel.

El dato Canales se presentó con el partido Renovación Popular y ganó la alcaldía con 46.868 votos que representaron el 55,8% de votos válidos.