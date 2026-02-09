El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, colocaron la primera piedra del futuro “Observatorio Nuclear”, una próxima edificación del Centro Nuclear de Huarangal, en Carabayllo. La iniciativa está orientada a fortalecer la articulación entre el sector educativo y el desarrollo científico-tecnológico del país.

El observatorio albergará una réplica del reactor nuclear de investigación RP-10, así como un museo interactivo. Este espacio estará orientado a la divulgación científica y educativa con el objetivo de acercar la tecnología nuclear y sus múltiples aplicaciones a estudiantes de diversas regiones del Perú.

Durante su recorrido, el ministro de Educación pudo conocer de manera directa las capacidades tecnológicas y científicas del IPEN, incluyendo la Sala de Control y la Boca de Tanque del Reactor Nuclear de Investigación RP-10. Asimismo, se presentó un recorrido virtual del Observatorio Nuclear, que permitió exponer el enfoque educativo, museográfico y de divulgación científica que tendrá esta infraestructura.

En el marco de la visita se llevó a cabo la clausura del curso para docentes “Átomos en el aula: Explorando el impacto de la energía nuclear en nuestra vida cotidiana”, una iniciativa formativa que refuerza el rol de la educación en la comprensión y valoración del uso pacífico de la energía nuclear.

Las autoridades del IPEN destacaron que el Observatorio Nuclear se proyecta como un espacio clave para la promoción del conocimiento científico, así como para visibilizar los aportes concretos de la tecnología nuclear a la salud pública, la seguridad alimentaria y la seguridad energética del país.