Ministerio de Educación y el IPEN anuncian la edificación del próximo Observatorio Nuclear en Carabayllo
El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, colocaron la primera piedra del futuro “Observatorio Nuclear”, una próxima edificación del Centro Nuclear de Huarangal, en Carabayllo. La iniciativa está orientada a fortalecer la articulación entre el sector educativo y el desarrollo científico-tecnológico del país.

