La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (Diris Lima Sur), del Ministerio de Salud, inauguró el Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) “Yuyay Wasi”, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo .

El acto inaugural contó con la participación de la Dra. Sheyla Chumbile Andía, directora general de la DIRIS Lima Sur, el alcalde de Villa María del Triunfo y la congresista de la República, Sra. Kira Alcarraz y autoridades locales del sector.

Con esta inauguración, Villa María del Triunfo contará con su tercer Centro de Salud Mental Comunitario, beneficiando directamente a más de 450 mil habitantes del distrito.

El CSMC “Yuyay Wasi”, que significa “Casa del Pensar” en quechua, ofrecerá servicios de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psiquiatría, psicología, medicina familiar, trabajo social y farmacia, priorizando la atención de niños, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Avance del modelo comunitario en Lima Sur

Durante la ceremonia, Sheyla Chumbile Andía destacó que la inauguración del Yuyay Wasi representa un hito en el fortalecimiento del modelo comunitario de salud mental. “La salud mental no se trata solo de atender enfermedades, sino de acompañar a las personas en cada etapa de su vida.

“Este nuevo centro es un espacio de esperanza y de reconstrucción emocional para cientos de familias. Desde la DIRIS Lima Sur seguiremos trabajando para que ningún ciudadano enfrente solo sus problemas de salud mental”, declaró.

Datos:

Este establecimiento es el número 299 a nivel nacional.

Desde su apertura, el CSMC “Yuyay Wasi” ha registrado 137 pacientes atendidos en su primera etapa de funcionamiento.

En el ámbito de la Diris Lima Sur, los 20 Centros de Salud Mental Comunitarios han brindado hasta noviembre más de 182 mil atenciones, destacando la prevalencia de trastornos depresivos y de ansiedad, así como de casos relacionados con violencia familiar y consumo de sustancias psicoactivas.

El nuevo centro funcionará de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., brindando atención con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) y tarifas sociales accesibles para toda la comunidad.