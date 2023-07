Un hombre de 64 años, identificado como Antonio Calderón, perdió la vida este lunes 31 de julio, luego de encontrarse al interior de su vivienda mientras se desataba un terrible incendio.

El siniestro ocurrió en el Pasaje 8 de la avenida Unión, a la altura del paradero 11 de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Al lugar llegaron varias unidades de los Bomberos y, hasta el cierre de esta nota, se desconocen las causas del incendio.

Villa María del Triunfo: Padre murió en incendio y su familia lo perdió todo

Cabe mencionar que durante el siniestro la víctima se encontraba solo, pues sus dos hijos de 14 y 17 años se encontraban de viaje. En tanto, su pareja realizaba labores domésticas en otra vivienda.

Precisamente Aucilia Valera, esposa del fallecido, solicitó apoyo ante las cámaras de América Noticias, “Necesito que me ayuden por favor, me he quedado sin nada, toda mi casa se ha quemado. Estoy en la calle”.

Si considera que puede ofrecerle ayuda a esta familia que lo ha perdido todo, puede comunicarse al 927 891 248.