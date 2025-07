La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó una denuncia penal contra un grupo de conductores informales que atacaron a uno de sus trabajadores durante un operativo en el óvalo de Puente Piedra. Según informó la entidad, los agresores lo rociaron con combustible, lo amenazaron con prenderle fuego y lo retuvieron de manera violenta, tras la incautación de una de sus unidades.

El caso fue admitido por la Sexta Fiscalía Penal de Lima Norte como tentativa de homicidio, luego de revisarse las imágenes captadas por cámaras de seguridad, en las que se logró identificar a los responsables.

La agresión ocurrió cuando el trabajador operaba una grúa, en el marco de una intervención contra el transporte informal. Durante el ataque, los sujetos también destruyeron los parabrisas y faros del vehículo de la ATU.

La víctima sufrió una lesión en la córnea y continúa recibiendo atención médica. La denuncia fue acompañada por pruebas médicas, las prendas del trabajador impregnadas en gasolina, y registros de los vehículos implicados.

Esta acción se enmarca en el programa ASISTE de la ATU, orientado a proteger a los fiscalizadores y operadores del sistema formal ante hechos de violencia y extorsión.

“El hecho delictivo de emboscar un vehículo, rociar con combustible a una persona, retenerla y amenazarla con prenderle fuego es gravísimo. Gracias a Dios esto no se concretó. Agradecemos a la PNP por el resguardo que nos brinda y reiteramos que seguiremos trabajando para poner orden en la ciudad”, declaró David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU.

Testimonio del operario atacado

En conversación con RPP, el trabajador de la ATU contó con detalle el violento ataque que sufrió cuando operaba una grúa en Puente Piedra. “En el momento en que me disponía a retornar a base fui interceptado por tres combis, de las cuales una pasó delante mío y la segunda fue la que me interceptó. Bajaron personas y una de ellas me roció con gasolina, en el carro, cuando estaba sentado al timón”, relató.

El operario indicó que fue obligado a bajar del vehículo mientras uno de los agresores lo amenazaba con prenderle fuego. “La persona que me roció con combustible tenía un encendedor y me quería prender. Me decía que quería recuperar su carro”, detalló.

“Como me rociaron gasolina en la vista no pude ver cuántos ni quiénes eran”, agregó. Según narró, efectivos policiales salieron y lo rescataron.