La Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante audiencia realizada en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, a cargo de la jueza Kharla Orellanada Sánchez, declaró fundado el pedido de prisión preventiva por un plazo de nueve meses contra Miguel Ángel Requejo Astochado. La medida fue impuesta por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa con alevosía, omisión de socorro en agravio de Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez, así como el delito de daño simple en agravio de Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, dueño del restaurante.

Durante la audiencia de prisión preventiva, la fiscal Karen Cueva Quispe expuso la cronología de los hechos, junto con declaraciones de las víctimas. Además, entre las alegaciones, resaltó que Requejo Astochado no garantizó arraigo laboral ni domiciliario, por lo que pondría en riesgo el proceso de investigación ante una posible fuga, similar a la que aplicó luego de arremeter contra las personas que resultaron heridas en el restaurante ‘El Charrúa’.

“El imputado ha empleado su vehículo, una máquina de gran potencia, para de esa manera buscar el resultado de muerte”, sostuvo la fiscal Cueva durante la audiencia, en referencia a la intención del victimario para atacar a las personas con las que previamente tuvo un enfrentamiento luego de que ellas intervinieron ante su presunto actuar agresivo frente al personal del restaurante.

La defensa del investigado sostuvo que fue víctima de un ataque racista dentro del local de parrillas. En esa línea, también indicó que, debido a la presión mediática, se lo ha presentado como un sujeto peligroso que debería permanecer detenido. “Le insultaron: ‘Cállate, serrano’”, dijo.

Frente al accionar de Requejo, luego de que huyó de la escena del atentado, su abogado, José Luis Francia, alegó que entró en estado de shock, por lo que decidió retirarse a su vivienda, más no estaba escapando de su responsabilidad. Además, resaltó que, debido a que la camioneta era nueva y no estaba muy acostumbrado a ella, se confundió y, en lugar de retroceder, avanzó.

“En el caso de omisión de socorro, obviamente no vamos a exigir en ese momento al ciudadano (...) porque él ha dicho ‘entré en shock, me puse a llorar y lo único que quise fue irme a mi casa’. Y así lo hizo. En el trayecto fue intervenido por la policía. No es que huyó de la escena. No quería matarlos y después huir”, dijo la defensa de Astochado.

La defensa de Requejo también sostuvo que es un padre de familia de cuatro hijos, de los cuales tres son menores de edad y dependen totalmente de su aporte económico, así como una hija mayor de edad que actualmente se encuentra mal de salud, por lo que constantemente deben viajar a España para sus tratamientos correspondientes.

En referencia a su arraigo laboral y domiciliario, explicó el abogado Francia que su cliente es trabajador de su propia empresa, constituida hace más de 10 años, la cual cuenta con una dirección y está vigente ante la Sunat, por lo que no habría riesgo de que él fugara.

En tanto, Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, propietario del restaurante ‘El Charrúa’, declaró ante la Fiscalía que Requejo Astochado se había dirigido ante los trabajadores del local con insultos. “Refirió que la cajera Úrsula lo llamó y le informó que había un cliente ebrio que estaba peleando con otras personas en la mesa. Primero ella mencionó que había un cliente que le pedía más alcohol, la cual él le indicó que no le sirva más debido a la hora. Después lo volvió a llamar indicando que este se subió a su vehículo, lo estrelló contra la estructura y embistió a sus clientes”, narró la fiscal a cargo del caso.

Los hechos

La noche del martes 2 de julio, Miguel Ángel Requejo, consumido por la ira y aparentemente en estado etílico, embistió a cuatro personas que se encontraban al interior del restaurante ‘El Charrúa’, en La Molina. Las mismas habían sido atacadas minutos antes por el hombre, luego de que lo increparon por estar agrediendo a los trabajadores del local, tras la negativa de vender más alcohol.

La versión de las víctimas y los testigos del hecho ha sido contradicha por la defensa de Requejo. Durante la audiencia de pedido de prisión preventiva, el abogado defensor explicó que su cliente se encontraba en el restaurante con una amiga, la misma que quería beber otro cóctel. Él estaba buscando a algún mozo que lo pudiera atender y, al ver que nadie lo ayudaba, ingresó hasta la cocina a pedir atención. Cuando sucedió eso, fue agredido verbalmente por los presentes, e incluso fue víctima de un ataque racista.

Pese a que los videos muestran a Requejo corriendo hasta el grupo de personas para agredirles, lanzando puñetes y patadas, la defensa sostuvo que fue una reacción luego de haber sido víctima de un ataque. Asimismo, alegó que no hubo alevosía ni intento de homicidio calificado, debido a que no se actuó “de manera oculta” ante las víctimas.

“El imputado en varias oportunidades habría atacado a los agraviados físicamente, hasta amenazarlos de muerte, para posteriormente ser retirado a la fuerza del local. Al pretender regresar, y al no haberse permitido ello, habría abordado su vehículo para, luego de tomar impulso, dirigirlo desde la calle hacia la mesa donde se encontraban los agraviados. Es así que logra destruir la fachada, mampara, mesas y columna”, sostuvo la fiscal Cueva Quispe.

El abogado Juan Peña Flores, representante de una de las partes afectadas, expresó que los vídeos demuestra cómo el sujeto ingresó intempestivamente al local con su vehículo para atropellar a las personas, para luego retroceder y retirarse del lugar. Esta versión fue respaldada por el abogado Ricardo Dulanto, defensor también de una de las víctimas, quien rechazó la versión de la defensa de Requejo, que indicó que el auto ingresó al local debido a que era nuevo y no conocía muy bien cómo funcionaba.

Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, una de las víctimas, narró ante la Fiscalía que, debido al comportamiento alterado de Requejo Astochado, su amigo Aníbal César Aliaga intervino para pedirle que se callara. Es por ello que el investigado, en aparente estado de ebriedad, se dirigió hasta donde se encontraba el grupo de amigos para agredirlos.

Lo que sucedió posterior a ello fue indignante. Miguel Ángel Requejo Astochado, una vez expulsado del restaurante, sube a su lujosa camioneta, valorizada en más de S/ 500.000, la enciende y las luces iluminan el interior del restaurante. Sin imaginarlo, los clientes y trabajadores solo observan aliviados que finalmente se retira del local. Los planes del sujeto eran otros. A toda velocidad rompe un muro, una mampara, vuelan los vidrios, las macetas del exterior se rompen y arrolló a las personas.

Las cuatro víctimas que fueron alcanzadas por la gran camioneta intentan ponerse de pie y ponerse a buen recaudo luego del impacto. Confundidas y sin saber a dónde dirigirse, se alejan. Al interior, todo está lleno de tierra, escombros y polvo. Las sillas volaron. Luego de atropellar a las personas que lo expulsaron del restaurante, Requejo Astochado retrocede como si nada hubiera sucedido, como si su camioneta no estuviera parcialmente destruida, y se da a la fuga. A los pocos minutos, fue detenido por un patrullero de la comisaría de Santa Felicia, donde permaneció detenido.

Jorlan Nestares, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Molina, comentó a El Comercio con anterioridad que personal del municipio constató que, tras el accidente, las víctimas resultaron policontusas. Además, por el impacto, la infraestructura del local también resultó afectada, por lo que se procedió con su clausura temporal para evitar exponer a la población.