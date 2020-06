Este lunes se volvieron a abrir para la circulación de autos la Vía Expresa, la avenida Javier Prado y la Costa Verde, vías principales de la ciudad que fueron cerradas hace 100 días cuando el Ejecutivo estableció la cuarentena para frenar el contagio del COVID-19 en el Perú. Debido a la nueva fluidez de autos en la ciudad, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que el sistema de ‘Pico y Placa’ para controlar la circulación de vehículos volvería a implementarse, sin embargo, no precisó cuando. La medida fue suspendida al inicio de la cuarentena.

“Nosotros como bien recordarás tenemos una medida que es ‘pico y placa’, que la tenemos suspendida porque esta medida en el estado de emergencia es mejor tenerla suspendida para darle facilidad a las personas, pero es evidente que como se están reactivando las cosas en estos días nosotros vamos a tener que reactivar medidas de control del tráfico como es el ‘pico y placa’, entre otras cosas”, dijo el alcalde.

Así luce la Vía Expresa luego de tres meses de haber estado cerrada por la cuarentena. (Foto: Alessandro Currarino)

-Pico y placa-

Solo durante el primer mes de implementarse el ‘Pico y Placa’, en setiembre del año pasado, más de 47 mil choferes fueron multados por la policía por no cumplir con las restricciones que establece en cuatro ejes viales de la capital.

¿En qué consiste el ‘Pico y Placa’ ? El Municipio de Lima estableció en agosto del 2019 que los vehículos cuyo último número de placa de rodaje termine en número par no circulen los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar los martes y jueves. Los horarios de restricción que se establecieron fueron de 6:30 a 10 a.m. y de 5 a 9 p.m. No hay restricción los viernes, sábados, domingos ni feriados. Los ejes viales son la Vía Expresa del Paseo de la República, la ruta Tacna -Garcilaso- Arequipa, la Av. Javier Prado (desde el trébol hasta el cruce de La Marina-Faucett) y las Panamericanas Norte y Sur (desde el óvalo Naranjal hasta la Av. Alipio Ponce).

Los encargados de imponer las fotopapeletas son los policías de Tránsito. (GEC)

Para quienes no cumplen con esta medida, la Policía de Tránsito aplica una multa de S/336, con opción a que sea menor si se cancela con anticipación. En promedio, se imponían unas 2.500 fotopapeletas por día por esta infracción.

La medida se implementó y generó la crítica de algunos expertos en transporte que consideraban que no logró disminuir el flujo vehicular, sino que lo había distribuido a otras vías.

- La nueva normalidad-

¿Será viable volver a aplicar esta restricción luego de la pandemia? Para la coordinadora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, la mirada con la que se tienen que aplicar las nuevas medidas para evitar el tráfico y la congestión, tiene que ser integral en donde se incluyan las nuevas necesidades que ahora tendrán las personas.

“Estamos en un momento en que los patrones de movilidad están cambiando no solo por el carácter contagioso del virus sino por las políticas publicas que se están generando. Cuando tienes colectivos que van a generar mas contagios tienes a personas que migrarán a otros modos de transporte en función de sus ingresos. Un pequeño porcentaje irá por taxi o en auto y otro se quedará en casa. Los patrones de viaje van a cambiar y se tienen que comparar con los que habían antes. En la vida cotidiana hay viajes obligatorios y no obligatorios. Los primeros son por trabajos y estudio, y tienes todos los demás. A esos viajes no obligatorios se incluyen ahora el ir a los colegios y universidades porque ahora nada es presencial, por ejemplo. Hay que empezar a mirar desde ahí”, opinó.

El 'Pico y Placa' se aplicaba solo en 4 ejes principales de Lima. (Foto: GEC)

La experta recuerda que uno de los factores que va a primar luego de la cuarentena será el de la protección de las personas, cómo evitar los contagios por coronavirus y ese debería ser el mismo objetivo de las autoridades encargadas de reordenar el tránsito o de implementar las medidas referidas al transporte en la ciudad.

Una de las opciones que no solo genera menos contagios, sino que es más barata es la bicicleta. Sin embargo, asevera Alegre, Lima aún no es una ciudad amigable con este sistema de transporte.

“La bicicleta es una opción pero no todos tienen acceso a ella. Entonces, viendo la flota de autos, Lima tiene pocos carros pero mucha congestión por la mala gestión de semáforos, cruces, etc. Si implementas el ‘Pico y Placa’ podrías aliviar algo, pero no sé si sea buena idea porque se da solo en algunas vías y puede complicar el traslado, por ejemplo, de un doctor que tiene que llegar a un hospital. La gente que tiene auto suele utilizarlo porque es más seguro para evitar el contagio, pero los días que no les toque sacarlos van a terminar migrando al taxi”, comenta.

Para Alegre la prioridad debería ser la restricción de la velocidad de los autos: “La solución más barata e inmediata es reducir la velocidad en las vías, eso es lo más importante y se reduce a 50 y 40 en avenidas y a 30 y 20 en las calles. Lo que se necesita para llegar al tiempo es fluidez y no velocidad. Y para eso se tiene que poner acciones referidas a gestión vial. Una nueva distribución del espacio público, más ciclovías, carriles exclusivos para el transporte publico y vías para los autos con velocidad controlada. Ahí apostaremos a muchas cosas nuevas y más eficientes”.

