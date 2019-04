MTC: los retos de María Jara en el tránsito y el transporte | #NoTePases

María Jara juró como nueva titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para la gestión del presidente Martín Vizcarra. Tiene una larga carrera en la gestión pública y ahora le tocará estar al frente de la entidad rectora del transporte.

Vacíos del sistema vial, corrupción en la emisión de brevetes y revisiones técnicas, y una autoridad del transporte sin fecha de inicio son algunos de los desafíos de la nueva titular del MTC.

CARTA LIBRE A LA IMPUNIDAD

1 Un sistema vial que beneficia a los infractores



Un infractor al volante tiene una serie de recursos administrativos y legales para impugnar sus papeletas y seguir circulando sin que tengan efecto ni sanción.

A través de un simple trámite, el sistema vial permite que una papeleta pueda apelarse hasta cuatro veces ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ‘congela’ su efecto sancionador y dilata el proceso hasta por cuatro años.

El problema radica en que las papeletas prescriben a los tres años, lo que permite que conductores con una gran cantidad de multas evadan su responsabilidad.

El Comercio ha revelado que, incluso, existe una red de abogados en el Centro de Lima que ofrece el servicio de impugnación de papeletas a un costo de S/30 cada una.

Por otro lado, si un vehículo logra ingresar al depósito municipal del SAT por una medida cautelar, este puede ser retirado a través de un ‘fraccionamiento’ de deuda, pagando solo una pequeña parte del monto impago.

“El SAT recauda. Esta institución tiene como objetivo incrementar la bolsa de la Municipalidad de Lima”, dijo hace unas semanas María Jara, la nueva ministra de Transportes. Según especialistas en materia de transportes, la gestión de Jara está en la capacidad de gestionar proyectos que permitan endurecer las sanciones a los infractores.

LIMA Y CALLAO EN EL MISMO MAPA

2 Una autoridad del transporte estancada



El 7 de marzo del 2019, el Ministerio de Transportes (MTC) publicó el decreto supremo 005-2019-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30900, que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Sin embargo, hasta la fecha no está definido quién presidirá el directorio de esta autoridad.

La importancia de que se implemente esta nueva institución, que absorberá las competencias de las entidades del transporte urbano de Lima y el Callao, contempla la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte (SIT), que obligará a las empresas de buses a contar con solvencia económica y técnica para desarrollar sus actividades.

Una vez aprobado y publicado el reglamento, las empresas de transporte de pasajeros de Lima y Callao deberán contar con flota propia o con títulos posesorios adquiridos legítimamente. Los conductores deberán estar en planilla.

Esta medida aliviaría el tráfico vehicular y ordenará la ciudad porque evitará la superposición de rutas, empleadas por empresas de buses que operan en el régimen comisionista-afiliador. Según este, hay una persona como titular de la ruta, pero, al no tener unidades propias, convoca a transportistas sin filtros adecuados, a través de letreros que dicen: “Se reciben buses”.

CORRUPCIÓN

3 Revisiones técnicas y licencias de conducir



En los últimos meses, la campaña #NoTePases de El Comercio ha revelado diversos actos de corrupción en la emisión de licencias de conducir y en las revisiones técnicas vehiculares. Automóviles que aprueban sin siquiera ingresar a los talleres de inspección y conductores que son exonerados de los exámenes médicos para obtener licencia son algunos ejemplos.

La gestión ministerial anterior, a cargo de Edmer Trujillo, reconoció que había un descontrol en la emisión de brevetes en Lima y el interior del país, luego de que El Comercio publicara el documental “Brevete para un ciego”, el cual mostraba cómo un periodista con miopía severa podía recibir una licencia profesional de manejo sin restricciones, y de forma legítima.

Especialistas en materia vial coinciden en que se debe reforzar la tecnología para controlar que los centros médicos cumplan con evaluar de forma completa a sus postulantes física y psicológicamente, como, por ejemplo, a través de controles biométricos modernos que no permitan la simulación de la asistencia del postulante.

También sostienen que el MTC debe reforzar la fiscalización de estos centros médicos a través de operaciones de control inopinadas para detectar los malos manejos en esas empresas.

Campaña #NoTePases de El Comercio reveló las mafias dentro del sistema de entrega de brevetes.

REGLAMENTACIÓN OBSOLETA

4 Vacíos y omisiones ponen en peligro a ciudadanos



El Ministerio de Transportes (MTC) ha podido emitir una regulación para el uso de scooters eléctricos, pero no ha podido reglamentar problemas mucho más antiguos y peligrosos, como el de los buses de transporte interprovincial de dos pisos.

Juan Tapia, consultor en transporte y ex presidente del directorio de Pro Transporte [entidad de la Municipalidad de Lima] lo explica así: “En el Perú no hay normas relacionadas al aforo [cantidad de asientos] de los buses interprovinciales ni al ensamblaje de los mismos. Cualquier persona podría ensamblar el chasís de un bus y colocarle los asientos que desee sin que nadie lo prohíba porque no hay reglamento. Esto es peligroso: los accidentes con más muertos en el país han sido registrados en este tipo de buses, donde entran muchos pasajeros pero siguen teniendo una sola puerta para evacuar”.

Según Gustavo Guerra García, ex viceministro de transportes y experto en materia vial, el ámbito de los camiones de carga y de las mercancías también tiene reglamentos con omisiones que en la práctica se traducen en viajes peligrosos. Otros expertos añaden que el MTC debe afinar regulaciones para aviones ultralivianos motorizados de uso particular como parapentes con motor.

TAREA DE TODOS TAREA DE NADIE

5 Desarticulación de funciones en materia vial



Hay diversas instituciones en materia vial trabajando para resolver situaciones similares. Por ejemplo, las papeletas por infracciones de tránsito, como pasarse una luz roja, son impuestas por un policía. Si el infractor es un chofer de transporte público, como una combi, intervienen inspectores municipales (conocidos como ‘chalecos amarillos’). Por último, las papeletas para los operadores de camiones son emitidas por la Sutrán (de chaleco rojo).

Ahora imagínese que en una avenida circulan los tres medios de transporte al mismo tiempo y cometen la misma infracción: ¿deben estar las tres instituciones presentes en esa calle a la vez?

Esta desarticulación de funciones también genera burocracia en las inversiones en infraestructura vial. Por ejemplo, para un solo proyecto, como una autopista, deben intervenir al menos diez instituciones: Pro Transporte, Rutas de Lima, Ositrán, Provías, los ministerios de Economía y Transportes y las gerencias municipales de transporte.

Expertos en materia vial consideran que la recién creada Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) debe también procurar reorganizar las funciones en materia vial para acelerar las inversiones y evitar la burocracia.

SISTEMA DE PUNTOS INCOHERENTE

6 Los peores choferes tienen el brevete limpio



Existen dos sistemas paralelos que regulan la circulación de vehículos a través de las infracciones. Uno es el reglamento de tránsito, que, desde el 2009, faculta a los policías a imponer multas que sí restan puntos en el brevete.

El otro está compuesto por cuatro reglamentos de transporte: buses, taxis, movilidades escolares y camiones. Estos son aplicados solo por inspectores municipales y fiscalizadores (que en Lima suelen utilizar chalecos amarillos y rojos). El problema radica en que las papeletas que imponen estos últimos funcionarios, llamadas ‘actas de control’, no quitan puntos en las licencias. Eso explica por qué los peores conductores de combi tienen el brevete sin puntos en contra.

Esto se debe, según especialistas, a que el sistema de puntos del MTC solo se pensó para el transporte particular y para que sea aplicado por la policía de tránsito.

Edmer Trujillo, ex ministro de Transportes, antes de que renunciara al cargo, reconoció que esta situación es incongruente y dijo que plantearía una solución antes de su salida. “Consideramos que cualquier tipo de infracción debe afectar la puntuación del conductor. Hemos trabajado en varias normas y una de esas tiene que ver con el sistema de puntos en la licencia de conducir”, indicó.