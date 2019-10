La Claudia Coca de hoy mira una fotografía de archivo que la muestra en su versión infantil: aparece allí sonriente y con vegetación en el fondo. Un viaje al pasado que, como suele ocurrir, hace aflorar recuerdos, sensaciones, sentimientos. Emulando de alguna manera esa escena, la artista plástica ahora posa para el lente del fotógrafo Morfi Jiménez en un jardín de azotea. Lo verde persiste.

La artista plástica Claudia Coca preparó un poema dedicado a la niña que fue. (Foto: Morfi Jiménez)

El despliegue sirve para la exposición “Mujeres del mañana”, que se exhibe en el Museo Metropolitano de Lima a propósito del Día Internacional de la Niña, que como todos los años se conmemoró el pasado 11 de octubre. La muestra reúne a Coca y otras 24 mujeres ejemplares para, cada una en su particular manera, inspirar a nuevas generaciones con sus testimonios sobre el valor de ser mujer, la lucha contra las adversidades y las esperanzas hacia el futuro.

La muestra es organizada por El Comercio, patrocinada por Telefónica del Perú, con el auspicio del BCP y el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Ruth Shady, la gran difusora de Caral, es otra de las grandes figuras de la muestra. (Foto: Morfi Jiménez)

Todas las participantes fueron invitadas a hacer un ejercicio que –según confiesa más de una– las puso en aprietos: escribirle una carta a la niña que fueron hace 10, 20, 30 años o más, como una manera de prepararles el camino hasta su presente, con todas las alegrías, dificultades y pesares que ello pueda implicar.

“Lo de la carta me complicó porque debo admitir que me pareció demasiado cursi –cuenta Coca con una carcajada honesta–. Realmente no me convencía la idea, pero terminé dándole una vuelta para construir un poema con el que podía decir muchas cosas y no ser tan autobiográfica, en el sentido literal. Y al final el resultado me terminó gustando, quedé bastante contenta”.

La gran actriz Teresa Ralli y sus máscaras. (Foto: Morfi Jiménez) SYSTEM

Un poema en el que apunta a las ideas que intentaron transmitirle en la niñez, pero que ella aprendió a discernir. Como señala en un fragmento: “No entendías la cotidianidad de las diferencias. Y así, sin entenderlas, aprendiste a usarlas para la defensa. ‘Porque eres mujer’, te decían las voces ordinarias. ‘Además, ellos no son iguales’, te repetían”.

—Inspiración y referencia—

Al igual que Coca, las otras mujeres posaron para el lente de Morfi Jiménez y se imaginaron como destinatarias de sus propias cartas. Las 25 fueron elegidas por un comité integrado por miembros de El Comercio, Telefónica del Perú y Unicef. Allí están la antropóloga y arqueóloga Ruth Shady reflexionando sobre la tierra en la que vivirá y el cuidado que necesita con urgencia; la actriz Teresa Ralli, capaz de convertir sus miedos en talento expresivo; la cantante Dina Páucar y su memoria dulce, familiar y provinciana, que eventualmente le abriría las puertas del enorme éxito que ya conocemos.

También conforman la variada selección de “Mujeres del mañana” Susel Paredes, Sofía Mulanovich, Cecilia Tait, Tarcila Rivera, Lorena Álvarez, Fabiola León-Velarde, Gloria María Solari y varias otras más. Espejos en los cuales reflejarse en una muestra realmente inspiradora.

Mirándose a sí misma desde un presente exitoso, Gloria María Solari también forma parte de la muestra “Mujeres del mañana”. (Foto: Morfi Jiménez) Morfi_Jimenez

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Museo Metropolitano de Lima.

Dirección: Av. 28 de Julio con Av. Garcilaso de la Vega.

Fecha: hasta el 10 de noviembre. Ingreso: libre.