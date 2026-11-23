Durante la roundtable, Chris Pratt aparece con un destructor de la Marina de EE.UU. como fondo. La imagen no es casual. El actor estrena “Way of the Warrior Kid”, la historia de un tío soldado que regresa a casa para entrenar a su sobrino acosado, y la estética militar impregna también su promoción. Basada en el libro de Jocko Willink, exmilitar y autor, la cinta ya se encuentra en Apple TV.

La historia sigue a Mark -interpretado por Jude Hill-, un niño que enfrenta un verano difícil, siendo acosado en la escuela y dudando de sí mismo. Entonces llega su tío Jake, un soldado interpretado por Pratt, que le propone un programa de entrenamiento llamado Operación Guerrero. El libro original, escrito por un ex Navy SEAL, funciona como una guía para pasar de “debilucho” a guerrero.

La película apuesta por una idea concreta: las decisiones pequeñas y repetidas construyen carácter. Pratt las enumeró sin romanticismo: levantarse más temprano, acostarse a una hora adecuada, comer mejor, hacer ejercicio y cumplir con las tareas. No son divertidas, admitió, pero “a veces hay que sacrificar un poco de diversión para alcanzar una felicidad verdadera”, sentencia el actor, cuyo papel recuerda a otras cintas como “Karate Kid”, incluida su versión de 2010 con Jackie Chan, “Creed”, “Never Back Down” y “Kickboxer”, cada una con su disciplina respectiva, sin embargo, aquí en lugar de un disciplina marcial hay disciplina militar.

Chris Pratt y Jude Hill en “Way of the Warrior Kid”. La película está dirigida por McG, el realizador de “Charlie’s Angels”. Es una producción de Apple Original Films y Skydance Media. Pratt también la produce, a través de su compañía Indivisible Productions.

Maestro de una generación

“Me gusta la idea de poder ser el señor Miyagi de esta generación”, dice Chris Pratt al recordar que creció admirando “Karate Kid”. “Este género nunca desaparece. Cada diez o doce años aparece una nueva generación de niños que quiere ver esta clase de películas”. La mentoría, explica, es el corazón de la historia y el motivo por el que el material le resultó irresistible.

Esa mentoría, sin embargo, no es la de un soldado en combate. Pratt ha interpretado militares antes, pero casi siempre en situaciones de acción y venganza. Aquí, dice, el tío Jake es “un hombre peligroso”, pero con sabiduría y autocontrol. Su misión del verano no es una operación militar, sino ayudar a un niño en dificultades a ser la mejor versión de sí mismo. Sin embargo, el destructor detrás de Pratt nos recuerda que también hay un mensaje pro-militar en la cinta.

Linda Cardellini completa el reparto junto a Pratt y Hill. La actriz interpreta a la madre de Mark en la cinta que ya puede verse en Apple TV.

Ese universo es el de Jocko Willink, cuya filosofía de disciplina e historial militar atraviesa la película. A diferencia de “Karate Kid”, donde el aprendizaje se vuelca hacia un torneo, aquí el entrenamiento físico se mezcla con una formación emocional. Mark no solo se fortalece: también aprende a enfrentarse a sus miedos. Pratt lo lleva a un campo más espiritual. “Hay un propósito también, soy un hombre de fe y estoy completamente abierto a escuchar otros puntos de vista. No importa quién seas y lo que pienses: tienes un lugar en mi mesa”

Un punto aparte es el acoso escolar. Pratt contó que defendió a un compañero el primer día de segundo grado y que, más adelante, fue víctima. “Puedo decirte que es horrible. Te sientes impotente y eso tiene un impacto real en el bienestar de uno como niño”. Por eso valora que Mark se atreva a enfrentarlos. “La compasión no reemplaza la necesidad de rendir cuentas, pero tu perspectiva cambia cuando te das cuenta que el acosador también es víctima”, matiza.

Skydance cerró un acuerdo global de unos 85 millones de dólares por la película en 2024, antes de que el proyecto llegara a Cannes con Pratt y McG como paquete.

El actor, padre de cuatro hijos, lleva ese espíritu riguroso fuera de la pantalla. Cree que fortalecer el cuerpo ayuda a fortalecer la mente, y por eso sostiene que retrasar la llegada del celular a las manos de los niños es clave para que crezcan sanos. “Algún día miraremos la llegada de los teléfonos inteligentes a las manos de los niños de la misma manera en que hoy vemos a las mujeres embarazadas fumando en los años cincuenta”, advierte.