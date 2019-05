"John Wick 3": ¿qué pasa al final de Parabellum y qué significa?

John Wick está de vuelta en "Parabellum". La tercera película de la franquicia del asesino a sueldo ya está disponible en varios cines del mundo. De acuerdo con la sinopsis oficial, John está huyendo por dos razones: lo persiguen por una recompensa global de US$ 14 millones de dólares y por romper una regla central, la de asesinar a alguien en los dominios del Hotel Continental. La víctima era un miembro de la Mesa Suprema que ordenó el asesinato del protagonista.

John ya debería haber sido ejecutado, excepto que el gerente del Continental, Winston, le ha dado un periodo de gracia de una hora antes de ser excomulgado: perderá el carné de asociado, se le prohibirá la entrada y será aislado de los otros miembros. John usa la industria de servicios para mantenerse con vida mientras lucha y mata a su manera para lograr salir ileso de la ciudad de Nueva York”.

Para el director Chad Stahelski "John Wick: Parabellum" es "una pequeña historia de origen", con el asesino conectando con algunas personas de su pasado. “Queremos no tanto ir más grande en el tercero, sino mostrarte más de las complejidades del mundo. Siento que hay todas estas sutilezas diferentes que salté en el número dos, a las que me gustaría volver (en el capítulo 3) y mostrar el funcionamiento interno de diferentes partes de Nueva York. Así que, en lugar de conjuntos de piezas masivas, me gustaría mostrar las más interesantes y complejas (...) Esperemos que hagamos que las personas vean a los recolectores de basura, a las furgonetas más limpias y a las personas sin hogar ahora de manera un poco diferente”, explicó en una entrevista con EW.

En su primer fin de semana en la taquilla estadounidense "John Wick 3" consiguió recaudar US$ 57 millones, y hasta el sábado 25 de mayo, tenía 89 % de aprobación en Rotten Tomatoes a partir de 271 reseñas de la crítica.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “JOHN WICK: PARABELLUM”?

La cinta empieza inmediatamente después de la anterior entrega, y tras terminarse el periodo de gracia de una hora todo el mundo intenta matarlo. John Wick se dirige a Marruecos para dar con la ubicación con el hombre que puede resolver sus problemas. Cuando se encuentra con el Elder este le dice que el precio de su redención en asesinar a Winston.

Una vez que vuelve a Nueva York, John se niega a matar al hombre que le perdonó la vida anteriormente. En tanto, Winston se rehúsa a renunciar al hotel, provocando que la Adjudicator declare al Continental excomulgado, es decir, ya no existe la regla central.

Finalmente, Wick logra vencer a Zero y sus hombres, y se reúne con Winston en la azotea del hotel. Después de negociar con la Adjudicator y para demostrar su lealtad Winston le dispara varias veces a Wick, quien cae desde lo más alto del edificio.

Aunque para todos John Wick ha sido eliminado, se revela que lleva un chaleco antibalas y logra sobrevivir a la caída. El asesino a sueldo aparece mal herido junto al Bowery King, quien de alguna manera también sobrevivió al castigado de la Adjudicator, y ambos dejan claro que tienen un gran problema con Mesa Suprema.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PARABELLUM”? ¿HABRÁ “JOHN WICK 4”?

Con un final abierto es más que seguro que la historia de John Wick continuará en una cuarta película. Todo parece indicar que John y el Bowery King unirán fuerzas para destruir a la Mesa Suprema.

Ahora, John Wick tiene aún más sed de sangre, y tiene una alianza con una organización clandestina que se levantará de las cenizas. Incluso, la nueva cinta podría mostrar todo el reino del Bowery King y como funcionan las jerarquías y sus reglas.

Tras el debut de "John Wick 3" en la taquilla estadounidense con US$ 57 millones en su primer fin de semana, Lionsgate confirmó la realización de una cuarta película de la franquicia. Además, anunció su fecha de estreno: 21 de mayo de 2021.

Durante un "Ask Me Anything" en Reedit, el cineasta comentó en un inicio que la realización de una cuarta película dependería de la recepción de "Parabellum" a nivel de audiencia, pero más adelantó refirió que la continuación sería aún más complicada a nivel de producción y narración.

"Fui difícil (hacer 'John Wick') porque no entendíamos lo que queríamos hacer. Para la número 2 tuvimos que mapear todo un mundo en el que no habíamos pensado antes. Para la 3, ¿cómo nos expandimos y le damos a la audiencia algo creativo, no solo más grande y fresco? Para la 4, estoy seguro de que será más difícil", manifestó.