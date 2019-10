No hay duda alguna de que “Joker”, la nueva película de DC Comics y Warner Bros., se ha convertido en una de las más recordadas por los fans del payaso asesino y eterno enemigo de Batman. La nueva historia no se ha basado en las historietas del detective murciélago y tampoco se relaciona con ninguna otra película del catálogo de DC en el cine.

“Joker” es protagonizada por Arthur Fleck (Joaquín Phoenix), un enfermo mental que cree que su principal meta en la vida es hacer reír a las personas y por eso quiere ser comediante. Sin embargo, la sociedad lo denigra por ser un enfermo mental desencadenando una serie de eventos que lo terminan transformando en el Guasón.

Entre los elementos de la película más perturbadores, más allá de la actuación de Phoenix o la caracterización de Ciudad Gótica, el que más llamó la atención en la cinta fue el diario de Arthur Fleck, donde el protagonista escribía sus más profundos pensamientos y algunos "chistes" que les parecía graciosos.

Este objeto fue pedido por la psiquiatra social de Arthur, a quien en una parte muy recordada de la película le dice que lo usa diariamente porque "todo lo que él tiene son pensamientos negativos, pero que ella no lo escucha".

Arthur Fleck es el Joker (Foto: IMDB)

¿Qué decía exactamente este diario? Screenrant logró captar algunas de las frases que escribió Arthur Fleck en su libreta de bromas y, fuera de los errores gramaticales o palabras mal usadas, esto es lo que decía el diario que eventualmente se convirtió en una prueba de su futura conversión en el Joker:

"Por qué los viejos… ¿insomneea? Yo… Por qué los pobres… ¿Confundido? Porque… Cualquier centavo," se lee en una parte del diario. Esto demuestra dos grandes partes que la sociedad sufre y que Arthur Fleck siente en su interior: insomnio y pobreza. En inglés, la frase es "any cents", haciendo una comparación con "any sense" que significa "cualquier sentido", una lucha de Arthur intentando encontrar una dirección en su vida.

"Cuantas veces hicieron los tiempos… Qué es lo que… Al estrecho… aflojándolo un poco…" se ve en otra parte. Esto parece una broma sobre la empatía con otras personas que son diferentes e incluso como la misma sociedad lo trata a él. Sin embargo, la frase más recordada por todos es la que más representa su sentir en la película:

"La peor parte… de tener una enfermedad mental es que las personas esperan que te comportes como si no la tuvieras".

Arthur sufre de una enfermedad que le provoca incontrolables ataques de risa y las personas a su alrededor siempre se muestran inconformes con esto. Al final de la película, incluso él desmiente el hecho de tener una enfermedad mental, que siempre fue él mismo en todos esos momentos, aunque es más probable que el haber cortado repentinamente sus 7 medicamentos (por el corte de fondos del estado) haya empeorado su estado mental.

Joaquin Phoenix es Arthur Fleck en esta reinvención del mítico personaje de DC Comics (Foto: Joker / Warner Bros.)

"Cuajado pero no le importaba. H... Seltser. Salí de la tienda con… Mi bolsillo. Me preguntaba qué podría… cuando noté que había un… Ambulancia y los paramédicos estaban parados sobre el hombre sin hogar. Me acerqué porque estaba inturecido con lo que le sucedió cuando me acerqué a ellos, los escuché decir "qué camino tomar". En la acera. ¡¿qué?! ¿¿puedes ceerlo?? Muerto en la acera con gente pisoteándote. Tal vez él es más feliz, pero no quiero morir con la gente simplemente pisándome. Quiero que la gente me vea.

Solo espero que mi muerte gane más centavos que mi vida.

Imagune toda su vida termina en una acera. Me pregunto qué edad tenía y cuánto tiempo a nadie le importó."

En esta parte del diario se hace evidente que Arthur ha perdido su compás moral, ya que parece que robó un objeto de una tienda. No obstante, parece que incluso ahora su empatía con los demás no ha desaparecido, ya que se preocupa por un hombre sin hogar que había fallecido en la acera.

Nuevamente aquí se hace una comparación con la palabra "cents" y "sense" en inglés, dando a pensar de que Arthur estaba contemplando la idea del suicidio para darle más sentido a su vida que cuando estaba vivo.

"Estaba probablemente borracho. ¿Qué?... puesto para cuidar a cada borracho… ¿Mantener un trabajo? Ya es hora… Realista sobre lo que eran… Más chistes," se lee en una última parte del diario de bromas de Arthur Fleck.

Todo indica que en esta parte él ya había perdido todo el sentimiento de empatía que lo acompañó al ver al hombre sin hogar muerto en la acera, convirtiéndose finalmente en el "Joker" y completando el ciclo que Todd Phillips había creado para su personaje.

El mismo Arthur lo reconoce cuando asesina a los hombres dentro de la estación del subterráneo: “por mi vida entera, no sabía si realmente existía. Pero lo hago, y las personas están comenzando a notarlo,” lo cuál lo lleva a pensar que finalmente está “making cents” (teniendo sentido) su vida.