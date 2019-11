En los últimos años Hollywood parece haberse convertido en una máquina de secuelas. Solo este año, entre las películas más taquilleras estuvieron “Toy Story 4”, “John Wick 3”, “Avengers: Endgame”, “Spider-Man: Far from Home”, “It Chapter Two”, etc. Ahora que varios medios han difundido sobre las crecientes posibilidades que “Joker” tenga una secuela de mano de Todd Phillips y Joaquin Phoenix.

Por lo que a nosotros respecta, la historia de Arthur Fleck ya tuvo un final satisfactorio, y si bien no sabemos qué se le puede ocurrir a Phillips y su guionista Scott Silver para continuar la historia del supervillano, es imposible no preguntarse si es realmente necesario regresar a su historia o si sería mejor dejar al payaso yacer en Arkham y no mancillar por asociación su historia. Es por eso que hemos recopilado una lista de películas prestigiosas que nunca tuvieron secuelas.

1. “E.T. The Extra-Terrestrial” (1982)

Steven Spielgberg rompió moldes con esta enternecedora historia de un alienígena que queda barado en la Tierra. Conmovedora y emocionante en igual grados, fue nominada a nueve premios Oscar y se llevó cuatro. Hasta la fecha E.T. no ha tenido que llamar a casa nuevamente.

2. “Gravity” (2013)

La película dirigida por Alonso Cuarón fue una revelación cuando fue estrenada en 2013. En ella Sandra Bullock es una astronauta que se queda varada en el espacio por la inesperada aparición de basura espacial. El resto de la cinta es su intento de regresar a nuestro planeta. Fue nominada a 10 premios Oscar y se llevó siete, incluyendo Mejor director.

3. “Ciudadano Kane/Citizen Kane” (1941)

Remontándonos en el tiempo a la época dorada de Orson Welles con su película más reconocida. Sigue la vida de un magnate de los periódicos en la época donde la influencia de los medios de comunicación parecía no tener límites.

Fue nominada a nueve premios Oscar, aunque solo se llevó el de Mejor guion para Herman J. Mankiewicz y Welles. Sin embargo, críticos contemporáneos la han voceado como la mejor película de todos los tiempos.

4. “The Babadook” (2014)

El género de terror es uno donde las secuelas son más populares. La serie "Halloween" ya tiene 11 entregas (con dos más en camino), sin contar prolíficas franquicias como "Friday the 13th", "Scream" y "A Nightmare in Elm Street". Es por eso que películas como "The Badadook", ópera prima de la directora australiana Jennifer Kent, es una excepción más que la norma.

La película sigue a una mujer recientemente viuda que tiene que proteger a su hijo de una entidad aparentemente paranormal llamada Sr. Babadook. Aunque no tuvo un buen desempeño en las taquillas, la película pronto se convirtió en un objeto de culto.

5. “Taxi Driver” (1976)

De la prolífica carrera de Martin Scorsese podemos elegir muchas, incluyendo la película que inspiró a "Joker": "The King of Comedy" (1982). Sin embargo, "Taxi Driver" ha permeado en nuestra conciencia como amantes del cine de manera que pocas cintas lo han hecho antes con después con la escena donde Robert De Niro se mira al espejo y exclama "¿me estás hablando a mí?"

6. “Shawshank Redemption” (1994)

Stephen King es uno de los escritores más adaptados a la pantalla grande y el maestro del terror se ha prestado múltiples veces a hacer secuelas de sus mejores obras, como fue el caso de "Doctor Sleep" para "The Shining". Sin embargo esta historia de dos prisioneros que encuentran amistad y redención tras las rejas nunca ha sufrido de una secuela sobre las aventuras de Andy y Red en México. La cinta fue dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Gordon Freeman y Tim Robbins.

7. “Forrest Gump” (1994)

Tom Hanks robó el corazón de todo el mundo con su interpretación de Forrest Gump, un veterano de guerra un poco tocado de la cabeza que termina influenciando algunos de los eventos historicamente más importantes del siglo XX. Dirigida por Robert Zemeckis, la cinta se llevó seis premios Oscar, incluyendo Mejor película y Mejor actor principal.

La película también carece de una secuela, aunque no por falta de intentos de los ejecutivos de Paramount. Es de notar que el autor del libro sobre el cual está basada la cinta sí publicó una segunda novela para continuar las aventuras del señor Gump.

8. “Titanic” (1997)

"Titanic" fue el "Avengers: Endgame" de su época, una película que arrasó con las taquillas y convirtió a su director una leyenda. La cinta muestra una versión dramatizada del hundimiento del barco y está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Fue nominada a 14 premios Oscar y se llevó 11, incluyendo Mejor película. También marcó el récord de taquilla hasta la salida de "Avatar" en 2009. A pesar del éxito, cualquier posibilidad de continuar la historia de amor de Jack y Rose terminó congelada.

9. “La naranja mecánica” (1971)

A pesar de que "The Shining" de Stanley Kubrick ha tenido una secuela este año con "Doctor Sleep", "La naranja mecánica/A Clockwork Orange" (1971) nunca tuvo que sufrir de una continuación. Al igual que otras muestras en la lista, su popularidad e influencia son indudables, en particular la vestimenta de Alex (Malcolm McDowell) al inicio de la cinta.

Curiosamente, Anthony Burgess, autor de la novela original, trabajó en una secuela titulada “The Clockwork Condition”, pero el manuscrito nunca fue publicado.