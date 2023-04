En la película de anime, Suzume Iwato (Nanoka Hara) es una estudiante de preparatoria que conoce al misterioso Sota Munakata (Hokuto Matsumura), un recién llegado a su pueblo. Las vidas de ambos se entrelazan por un hecho sobrenatural en cuyo centro colisionan la historia sísmica de Japón, un gato que habla y puertas que deben permanecer cerradas. Como toda cinta de este cineasta, la acompaña música de la notable banda Radwimps, que domina sin esfuerzo el sentimentalismo. De igual manera, la pantalla se llena de imágenes brillantes, donde la naturaleza revela su lado más atractivo, incluso en zonas urbanas.

Sin revelar demasiada información de la trama, la cinta hace referencia a momentos clave en la historia de Japón, un país marcado por sismos, sea el gran terremoto de Kantō de 1923 o el terremoto y tsunami de Tohoku en 2011, donde este último dejó más de 20.000 fallecidos. ¿Es esta película una forma de reconciliación con lo inevitable?

“Bueno, realmente esta película representó para mí varias cosas. En Japón nunca sabemos cuándo va a desaparecer una ciudad completa por un terremoto, porque hay muchísimos. Tenemos que lidiar con ese sentimiento a diario, pero nosotros no podemos simplemente seguir adelante con una situación desesperada. A pesar de enfrentar algo inevitable, tenemos que encontrar esperanza”, respondió Shinkai en entrevista con El Comercio.

—Sus películas siempre tienen un romance en el centro. A muchos nos gusta este género en el cine, pero ¿Por qué le gusta a usted?

Es una pregunta interesante, aunque un poco difícil. Cuando yo era niño vivía en un pueblo muy remoto en medio de las montañas, un pueblo pequeño. Y siempre me preguntaba qué hay más allá de esas montañas, qué personas desconocidas están viviendo allá, qué eventos novedosos o desconocidos están ocurriendo más allá, qué otras cosas hay que desconozco. Ese deseo de conocer algo, de poder estar en un lugar donde podrían haber encuentros inesperados fue un deseo que, creo, se quedó conmigo, que se ha colado en muchas películas mías y en esta también.

"Para mi, la fantasía es una herramienta útil para que la gente pueda sentir muchas emociones, porque pueden sentir cosas que se basan en una situación fantástica que en la vida real quizás no lleguen a sentir"

—Señor Shinkai, sus tres películas más recientes han sido de fantasía. ¿Qué tiene la fantasía que la hace tan atractiva para usted?

No es que exista una razón específica para todo. En este caso, los seres humanos siempre albergamos muchos sentimientos diferentes: la tristeza, la alegría, la emoción. Y a medida que nosotros vayamos creciendo y avanzando en nuestras vidas, es igual: esa variedad de sentimientos no cambia. Y en un espacio de dos horas para poder competir con la vida real hay que hacer que sientan muchas emociones. Para mi, la fantasía es una herramienta útil para que la gente pueda sentir muchas emociones, porque pueden sentir cosas que se basan en una situación fantástica que en la vida real quizás no lleguen a sentir.

—El antagonista de esta película es un gato. ¿Serían los gatos acaso los villanos perfectos al hacer siempre lo que quieren y verse siempre lindos?

No sé si serían los villanos perfectos. De hecho, en esta película el enemigo de Suzume no es ningún animal ni los gatos; son los terremotos. Pero la razón por la que quise retratar a los gatos en esta película es porque, desde la perspectiva humana, se ven como animales muy caprichosos y, bueno, no sé. Creo que eso dio pie a que encajara perfectamente en la historia de Suzume, pero no es que haya querido retratarlos como villanos.

—Muy aparte del señor Hayao Miyazaki, del estudio Ghibli ¿A qué otros creadores de anime actuales admira?

Bueno, no sé si hay otros directores que han tenido una influencia muy fuerte en mí, pero sí hay novelistas o escritores, específicamente Haruki Murakami. Él tiene una novela llamada “Kafka en la orilla”. Pero en esa obra, por ejemplo, hay ciertos elementos: Un viaje por Japón y, quizá por pura coincidencia o no, hay un gato que habla. Hay también una piedra angular, con una función clave. Entonces [son] ciertos elementos que quizás me hayan influido a la hora de hacer esta película.

—Cada día se habla más sobre el uso de la inteligencia artificial en el arte, en la animación. ¿Cuál es su posición al respecto?

La verdad es que no tengo una opinión muy fuerte con respecto a la inteligencia artificial. Yo todavía no la uso en la creación de mis películas, de mis obras, pero creo que puede ser una herramienta conveniente a la hora de hacer obras artísticas. Básicamente, es lo único que opino, que puede facilitar un poco más ciertas tareas, pero nosotros no usamos la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, creo que tengo una perspectiva optimista con respecto a esto. Yo creo que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, y tampoco existe mucha resistencia al uso de inteligencia artificial en la creación de películas y arte. Yo creo que es como toda herramienta, como las computadoras o, en su momento, las máquinas de escribir: no reemplazaron el trabajo humano; lo facilitaron. Yo creo que es básicamente lo mismo. Prefiero tener una perspectiva optimista y creer que la inteligencia artificial de alguna manera nos puede ayudar.