¡Rayos y centellas! Los fanáticos de Marvel tendrán que esperar más tiempo para el regreso de sus héroes más queridos como Thor y Doctor Strange ya que Marvel Studios y su empresa matriz Disney han anunciado la postergación de algunas de sus más esperadas entregas por meses.

Según informó Variety, las películas afectadas serán “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, que pasará del 25 de marzo al 6 de mayo del 2022; “Thor: Love and Thunder”, que pasará del 6 de mayo al 8 de julio del 2022; “Black Panther: Wakanda Forever”, que pasará del 8 de julio al 11 de noviembre del 2022.

Esta postergación también afecta el 2023, con “The Marvels” pasando del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023 y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” pasando del 17 de febrero al 27 de julio del 2023.

El anuncio de los cambios ocurre luego del buen recibimiento que tuvo “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” con su estreno exclusivo en cines, así como solo semanas antes del esperado estreno de “Eternals” este 5 de noviembre. También ocurre poco después del DC FanDome, un evento donde su principal rival en el género de superhéroes reveló sus planes para los siguientes años.

No solo las películas de Marvel han sido afectadas, con la quinta entrega de “Indiana Jones” sufriendo una postergación de casi un año al pasar su estreno del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.

Aquí las nuevas fechas de las películas:

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - 6 de mayo del 2022

“Thor: Love and Thunder” - 8 de julio del 2022

“Black Panther: Wakanda Forever” - 11 de noviembre del 2022

“Indiana Jones 5″ - 30 de junio de 2023

“The Marvels” - 17 de febrero de 2023

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” - 27 de julio del 2023

Película de Marvel todavía no revelada - 3 de noviembre de 2023

