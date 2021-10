Ingresar a una saga multimillonaria de películas no es algo que ocurra todos los días en la carrera de un intérprete. Eso es lo que ocurrió con los mexicanos David Zepeda y Alejandra Lazcano, quienes aparecen en “Venom: Let There Be Carnage”, cinta sobre uno de los villanos más emblemáticos del Hombre Araña.

A continuación, SPOILERS.

En la escena postcréditos de “Venom 2″, tanto Eddie Brock (Tom Hardy) y el simbionte están viendo una telenovela, algo que ambos parecen disfrutar. Es una escena de “Acorralada” (2007), donde los personajes de diana Soriano (Lazcano) y Maximiliano Irázabal (Zepeda) hablan sobre el embarazo de la primera.

Tras ello, la conversación de Eddie y Venom cambia, pues ambos hablan sobre los secretos que tienen las personas. Entonces, ambos viajan a otro universo: el mismo en el que se encuentra Spider-Man (Tom Holland), quien aparece en un noticiero.

Fin de los SPOILERS

Ante las menciones de los fans del Universo Marvel por estas apariciones, ambos intérpretes mexicanos se pronunciaron al respecto. En declaraciones a Televisa, Zepeda dijo haber visto su nombre en Twitter como tema tendencia, ante lo cual pensó “¿ahora qué hice?”, tras lo cual supo el motivo.

“Creo que es un tributo a las telenovelas, porque las telenovelas son vistas en prácticamente todo el mundo y de alguna manera es un reconocimiento a este género tan importante”, dijo. Por su parte, Lazcano compartió en Twitter algunos memes que los usuarios hicieron respecto a su aparición.

Al cierre de este artículo, “Venom: Let There Be Carnage” es una de las películas más taquilleras del 2021. Internacionalmente, ha recaudado más de US$ 185 millones.

Conforme a los criterios de Saber más

Te puede interesar