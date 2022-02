Conforme a los criterios de Saber más

Cuando por fin decidió vivir del arte, Rossana Fernández-Maldonado, nieta del ex primer ministro Jorge Fernández-Maldonado Solari, uno de los rostros más hermosos de la TV peruana e integrante del elenco de la película “Utopía” (disponible en Netflix), abandonó sus estudios de educación inicial y viajó a Nueva York para estudiar actuación. Tenía 23 años. Al volver, creyó que al tocar puertas laborales, estas se le abrirían inmediatamente, pero ninguna respondió a su llamado. “Me quedé sin chamba y sin plata”, recuerda.

Aquella no fue la primera decepción televisiva que afrontó la actriz. Casi una década antes, cuando tenía catorce años de edad, fue elegida para interpretar a Candy (personaje creado por Keiko Nagita) en una serie peruana. Grabó el piloto junto a reconocidos actores, pero este no prosperó. Difícilmente pudo recuperarse emocionalmente de aquel desalentador episodio.

“Los productores hablaron con mis papás sobre el tema de mi participación, incluso de dinero. Y grabé las canciones de Candy con Yvonne Frayssinet y Javier Delgiudice . Al final, el proyecto no salió. Fue una frustración terrible y a la vez un aprendizaje porque no sabes las veces que me han dicho ‘no’ en esta carrera. Son momentos difíciles. Y uno tiene que aprender a lidiar con eso porque lo único constante para un actor es la inestabilidad . Yo siempre llamo a los directores para preguntarles si tienen algún proyecto. Toco puertas”, destaca.

Antes de actuar, hiciste comerciales para TV. ¿Por qué dejaste de hacerlos? ¿Es verdad que te dejaron de llamar por ser rubia y de ojos celestes?

El tiempo cambió y, claro, yo no reflejo a la mayoría de peruanas. Empezaron a llamar a chicas que tenían el cabello y ojos más oscuros . Tenía como doce años. Sin embargo, me siento muy agradecida y orgullosa porque tengo mucha cercanía con la gente en general. Programas como “Fábrica de sueños” me acercaron más a la gente. Fue una época hermosa.

“Sorpréndete”, el programa que conducirás con Gian Piero Díaz, ¿tendrá el esquema de “Fábrica de sueños”?

Es de ayuda social y entretenimiento sano, tendrá mucho de ese programa. Es un formato que me encanta. Estamos en preproducción, será semanal, saldrá por Willax TV. Cuando Piero me llamó para contarme sobre el proyecto, se me salió el alma de alegría. Con él siempre nos divertimos y la gente nos tiene cariño como dupla.

El 2021 tuviste un año bastante musical. Lo cerraste con el tema “Qué suerte que somos diferentes”. ¿Este año vas a seguir haciendo música?

Es verdad, ha sido un año enfocado a la música, pero debo confesar que estuve extrañando la actuación y conducción. Cerré también conduciendo una programa en radio Romántica. Fue una linda experiencia.

¿Tienes propuestas para actuar?

Me muevo en muchos ámbitos, pero, definitivamente, la actuación es mi mayor pasión. Tengo para este año dos películas, una de ellas es una producción de Sinargollas, los productores de “Utopía”. Es un drama que viene para marzo y abril. Me están coqueteando también para un par de proyectos para junio y setiembre, que aún no están del todo cerrados. Siento que este año las cosas pintan un poco mejor para los actores.

“Utopía”

¿Qué opinas del éxito de “Utopía en Netflix?

El director (Gino Tassara) también está sorprendido con los resultados. El éxito que ha tenido es maravilloso para todos porque se cuenta esta historia que creo debe ser escuchada y conocida por mucha gente, pues a partir de este incidente terrible es que las cosas empiezan a cambiar en cuanto a defensa civil, protocolos y permisos.

¿Realmente existió tu personaje y recibió amenazas?

Elizabeth es el apoyo del personaje principal, pero no sé si el director conoció realmente a una chica con ese nombre y se inspiró en ella.

¿Es verdad que tuviste reparos en aceptar la propuesta para hacer “Utopía”?

Sentí un poco de freno porque tenía miedo de cómo iba a ser tratado el tema, que es muy delicado, y porque una de mis mejores amigas estuvo esa noche ahí . Ella sobrevivió, la sacaron muy mal, aspiró humo. Pero sí fallecieron amigos cercanos de mi hermana. C uando vi el guion dije: “no puedo, no soy capaz”. Me dio un poco de temor, sin embargo creo que la historia está bien contada y en el proceso de construcción del personaje tuvimos la oportunidad de conocer a los papás. Cuando eso pasó sentí que debía ser partícipe de esa historia, me pareció importante darle voz a esos padres que venían luchando por justicia desde hace varios años.

¿Cómo te va en el aspecto sentimental? ¿Sigues soltera?

Llevo ya cinco años soltera y tengo ganas de tener pareja, pero no estoy desesperada, buscando a alguien, porque no siento que mi vida está incompleta. Disfruto mi tiempo libre con mis hijas, que están creciendo. Espero hacer viajes con ellas, por el interior del país para que conozcan más el Perú. Estoy en un buen momento.

