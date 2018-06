La cadena Fox anunció a los nominados de los Teen Choice Awards 2018, que se transmitirán en vivo desde Los Ángeles, California, el próximo 12 de agosto.

Liderando las nominaciones en la categoría de cine es "Avengers: Infinity War", que obtuvo siete nominaciones. Le siguen de cerca "Star Wars: The Last Jedi" y "Black Panther", ambas películas con seis nominaciones. Otra cinta de superhéroes, "Justice League", también fue considerada.

La votación está abierta ahora, y los fanáticos pueden emitir sus votos en TeenChoice.com y en Twitter hasta el 19 de junio. Las personas tienen 10 votos por categoría y por día. Para votar en Twitter, pueden tuitear el hashtag de categoría (cada uno indicado en la lista a continuación) con el nombre del nominado, ya sea @nominado o #nominado si no tienen una cuenta. Solo un nominado de Teen Choice puede ser mencionado por cada tuit.

Mejor película de acción (#ChoiceActionMovie)

"Avengers: Infinity War"

"Justice League"

"Maze Runner: The Death Cure"

"Pacific Rim: Uprising"

"Tomb Raider"



Mejor actor de película de acción (#ChoiceActionMovieActor)

Chris Evans – "Avengers: Infinity War"

Dylan O'Brien – "Maze Runner: The Death Cure"

Henry Cavill – "Justice League"

John Boyega – "Pacific Rim: Uprising"

Robert Downey Jr. – "Avengers: Infinity War"

Tom Holland – "Avengers: Infinity War"



Mejor actriz de película de acción (#ChoiceActionMovieActress)

Alicia Vikander – "Tomb Raider"

Amy Adams – "Justice League"

Elizabeth Olsen – "Avengers: Infinity War"

Gal Gadot – "Justice League"

Scarlett Johansson – "Avengers: Infinity War"

Zoe Saldana – "Avengers: Infinity War"



Mejor película de ciencia ficción (#ChoiceSciFiMovie)

"Black Panther"

"Blade Runner 2049"

"Rampage"

"Ready Player One"

"Thor: Ragnarok"



Mejor actor de película de ciencia ficción (#ChoiceSciFiMovieActor)

Chadwick Boseman – "Black Panther"

Chris Hemsworth – "Thor: Ragnarok"

Dwayne Johnson – "Rampage"

Mark Ruffalo – "Thor: Ragnarok"

Ryan Gosling – "Blade Runner 2049"

Tye Sheridan – "Ready Player One"



Mejor actriz de película de ciencia ficción (#ChoiceSciFiMovieActress)

Danai Gurira – "Black Panther"

Letitia Wright – "Black Panther"

Lupita Nyong'o – "Black Panther"

Naomie Harris – "Rampage"

Olivia Cooke – "Ready Player One"

Tessa Thompson – "Thor: Ragnarok"





Mejor cinta de fantasía (#ChoiceFantasyMovie)

"A Wrinkle in Time"

"Coco"

"Peter Rabbit"

"Star Wars: The Last Jedi"



Mejor actor de película de fantasía (#ChoiceFantasyMovieActor)

Anthony Gonzalez – "Coco"

Gael García Bernal – "Coco"

James Corden – "Peter Rabbit"

John Boyega – "Star Wars: The Last Jedi"

Mark Hamill – "Star Wars: The Last Jedi"

Oscar Isaac – "Star Wars: The Last Jedi"



Mejor actriz de película de fantasía (#ChoiceFantasyMovieActress)

Carrie Fisher – "Star Wars: The Last Jedi"

Daisy Ridley – "Star Wars: The Last Jedi"

Mindy Kaling – "A Wrinkle in Time"

Oprah Winfrey – "A Wrinkle in Time"

Reese Witherspoon – "A Wrinkle in Time"

Storm Reid – "A Wrinkle in Time"



Mejor película dramática (#ChoiceDramaMovie)

"A Quiet Place"

"Midnight Sun"

"Murder on the Orient Express"

"The Greatest Showman"

"Truth or Dare"

"Wonder"



Mejor actor de película dramática (#ChoiceDramaMovieActor)

Hugh Jackman – "The Greatest Showman"

Jacob Tremblay – "Wonder"

Leslie Odom Jr. – "Murder on the Orient Express"

Patrick Schwarzenegger – "Midnight Sun"

Timothée Chalamet – "Lady Bird"

Zac Efron – "The Greatest Showman"



Mejor actriz de película dramática (#ChoiceDramaMovieActress)

Bella Thorne – "Midnight Sun"

Daisy Ridley – "Murder on the Orient Express"

Julia Roberts – "Wonder"

Lucy Hale – "Truth or Dare"

Saoirse Ronan – "Lady Bird"

Zendaya – "The Greatest Showman"



Mejor película de comedia (#ChoiceComedyMovie)

"Daddy's Home 2"

"I Feel Pretty"

"Jumanji: Welcome to the Jungle"

"Love, Simon"

"Overboard"

"Pitch Perfect 3"



Mejor actor de película de comedia (#ChoiceComedyMovieActor)

Dwayne Johnson – "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Eugenio Derbez – "Overboard"

Jack Black – "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Kevin Hart – "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Mark Wahlberg – "Daddy's Home 2"

Will Ferrell – "Daddy's Home 2"



Mejor actriz de película de comedia (#ChoiceComedyMovieActress)

Amy Schumer – "I Feel Pretty"

Anna Faris – "Overboard"

Anna Kendrick – "Pitch Perfect 3"

Hailee Steinfeld – "Pitch Perfect 3"

Karen Gillan – "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Rebel Wilson – "Pitch Perfect 3"