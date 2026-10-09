La película “Hachiko”, dirigida por Lasse Hallström y protagonizada por el actor estadounidense Richard Gere, se reestrenó en las salas de cine del Perú este 8 de octubre con motivo de la celebración de su 15.° aniversario.

Esta producción traslada a la pantalla la historia real desarrollada en Japón sobre un perro que acudió diariamente a la estación de trenes de Shibuya para esperar el retorno de su dueño, incluso después del fallecimiento de este.

El relato guarda además un nexo directo con la ciudad de Lima. En el Parque Shibuya del distrito de Miraflores existe una estatua dedicada al can que conmemora su legado frente al mar, espacio que funciona como punto de reunión para familias y dueños de mascotas.

Este reestreno busca acercar la obra a nuevas audiencias, además de ofrecer una nueva proyección para quienes siguieron el film desde su lanzamiento original. De esta manera, las cadenas de cine del país incorporan nuevamente el título a su programación.