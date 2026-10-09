Este reestreno busca acercar la obra a nuevas audiencias en el formato comercial | Foto: Difusión
Este reestreno busca acercar la obra a nuevas audiencias en el formato comercial | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película “Hachiko”, dirigida por Lasse Hallström y protagonizada por el actor estadounidense Richard Gere, se reestrenó en las salas de cine del Perú este 8 de octubre con motivo de la celebración de su 15.° aniversario.

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