A menos de tres meses del estreno de “The Batman” el 4 de marzo, Warner Bros. acaba de publicar un nuevo tráiler de la esperada película protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz.

La película está dirigida por Matt Reeves (“Cloverfield”, “Dawn of the Planet of the Apes”) y presenta una realidad alterna a la del DC Extended Universe armado a partir de cintas como “Batman v Superman” y “Justice League”, donde el rol fue tomado por Ben Affleck. En este nuevo universo, el ‘Caballero de la noche’ todavía está a comienzos de su carrera y aprendiendo qué significa convertirse en un vigilante.

Apropiadamente para un avance titulado “The Bat and the Cat” (“El murciélago y el gato” en español), el video no solo se centra en la figura de Batman, sino también en el personaje de Catwoman/Selina Kyle, interpretado por la actriz Zoë Kravitz.

Creada por Bill Finger y Bob Kane en 1940 para la historieta “Batman #1″, la ladrona Catwoman es una de las más persistentes rivales del Hombre Murciélago. Pero la naturaleza de su relación va más allá, y la villana ha sido su más persistente interés amoroso a lo largo de las décadas, convirtiéndose en su esposa en algunas continuidades. El tono juguetón de su relación queda ejemplificada al final del tráiler, donde Selina le dice a Batman “vamos ‘Venganza’, metámonos en problemas”.

Pero no es el único foco del video, el cual da atisbos de quien se perfila como el principal villano de la cinta: el Acertijo o The Riddler (Paul Dano), quien a diferencia de anteriores adaptaciones adopta una personalidad más anárquica y oscura.

“The Batman” se estrenará el 4 de marzo del 2022 en cines de Estados Unidos.

