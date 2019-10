La actriz Zoë Kravitz fue anunciada como la nueva Catwoman (o Gatúbela) para la película “The Batman” (2021) en la que protagonizará Robert Pattinson como el epónimo 'hombre murciélago.

► “The Batman”: Zoë Kravitz será la nueva Gatúbela del cine

► Joker vs. Batman: ¿Qué película recaudó más dinero por taquilla en su primer fin de semana?

Hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, recordada por su papel en “The Cosby Show”, Zoë empezó su carrera actoral con un papel secundario en la película “No Reservation” (2007), junto a Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart.

Mostrando que las películas de los cómics siempre estuvieron en su destino, la popularidad de Zoë Kravitz se disparó luego de aparecer en "X-Men: First Class" en 2011. La actriz interpretó a Angel Salvadore, una mutante que pertenece primero a los precursores de los X-Men para luego pasarse al Hellfire Club y a la Hermandad de Mutantes bajo control de Magneto.

Kravitz también actuó en “Divergente” (2014), “Mad Max: Fury Road” (2015) y “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016). En 2017 participaría en “The Lego Batman Movie”, donde le daría voz a la felina villana por primera vez.

En 2018 volvería al universo de Harry Potter con la secuela “Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald” y también trabajaría en otra película de superhéroes: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, dándole voz a Mary Jane Watson.

Zoë también es una de las protagonistas de la serie de HBO “Big Little Lies”, interpretando el papel de Bonnie Carlson.