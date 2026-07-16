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Resumen

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"La odisea" se estrena el 16 de julio en los cines a nivel mundial. (Foto: IMDB/CCPUCP)
"La odisea" se estrena el 16 de julio en los cines a nivel mundial. (Foto: IMDB/CCPUCP)
Por Leslie A. Galván

En algún momento de su adolescencia, Christopher Nolan se preguntó por qué las historias de aventuras no podían contarse con el mismo tamaño de pantalla que esos documentales IMAX que veía en museos de Chicago. Hablamos de ese formato de película con la que se filma. Es el que brinda mejor detalle de imagen y sonido. Ese que deslumbra. Por eso, el sueño de filmar la épica de Homero, “La odisea”, vendría con la decisión de hacerlo con cámaras pensadas para pantallas descomunales. Lo que no suele aparecer en los afiches es que, a partir de ese negativo gigantesco (IMAX), se hicieron muy pocas copias fotográficas en 35 mm (formato analógico) para cines capaces de proyectarlas.

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