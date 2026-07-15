Christopher Nolan regresa con su nueva producción, “La Odisea” (The Odyssey), la cuál promete ser una experiencia audiovisual sin precedentes. Rodada por completo con cámaras IMAX de última generación, la película traslada uno de los relatos mitológicos más antiguos de la humanidad a un formato de acción épica y misterio que ya está cosechando elogios unánimes de la crítica. Aquí te contamos cuánto durará la nueva cinta.

¿Cuánto dura la película “La Odisea” de Christopher Nolan?

Para los fanáticos de los metrajes generosos a los que Nolan nos tiene acostumbrados, esta entrega no se queda atrás. “La Odisea” tiene una duración exacta de 2 horas y 53 minutos (un total de 173 minutos de metraje).

Esta duración la sitúa muy cerca del récord de “Oppenheimer “(180 minutos) y supera a otros clásicos del director como ”Interstellar" (169 minutos). Prepárate para una experiencia inmersiva que exigirá toda tu atención de principio a fin.

¿Cuándo se estrena “La Odisea” en los cines?

El estreno oficial de la película en las salas de cine de varios países de Latinoamérica (incluyendo Perú y México) está programado para este jueves 16 de julio de 2026. Por su parte, el estreno en Estados Unidos y el Reino Unido tendrá lugar al día siguiente, el viernes 17 de julio.

Sinopsis oficial: ¿De qué trata la nueva película de Nolan?

Fiel al poema épico de Homero, “La Odisea” sigue los pasos de Odiseo (interpretado por Matt Damon), el legendario rey de Ítaca, en su largo, tortuoso y peligroso viaje de regreso a casa tras el fin de la mítica Guerra de Troya.

A lo largo de su travesía por mar abierto, Odiseo y su tripulación deberán enfrentarse a temibles amenazas y criaturas mitológicas:

El monstruoso cíclope Polifemo .

. Las seductoras y mortales Sirenas .

. Los engaños de la diosa hechicera Circe y la ninfa Calipso.

Todo esto ocurre mientras en Ítaca, su esposa Penélope (Anne Hathaway) resiste las presiones de decenas de pretendientes que buscan usurpar el trono dándolo por muerto.

Reparto principal

Nolan ha logrado reunir a una constelación de estrellas de Hollywood para dar vida a los héroes y deidades de la Grecia clásica:

Matt Damon como Odiseo (Ulises), rey de Ítaca.

como Odiseo (Ulises), rey de Ítaca. Anne Hathaway como Penélope, la fiel esposa de Odiseo.

como Penélope, la fiel esposa de Odiseo. Tom Holland como Telémaco, el hijo de Odiseo.

como Telémaco, el hijo de Odiseo. Zendaya como la diosa Atenea.

como la diosa Atenea. Robert Pattinson como Antínoo.

como Antínoo. Lupita Nyong’o como Helena de Esparta.

como Helena de Esparta. Charlize Theron como la ninfa Calipso.

Ficha Técnica de “La Odisea” (2026)