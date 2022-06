Revivió de entre los muertos. Aficionados de los mangas y fantasía en general han celebrado el anuncio de que “Berserk”, el influyente manga escrito e ilustrado por Kentaro Miura (1966-2021), continuará a pesar de la muerte de su autor, prometiendo una conclusión a una historia que ha superado ya las tres décadas de existencia.

Lanzada en la revista Monthly Animal House el año 1989, “Berserk” fue una producción inusitada en el manga de esa época, con detalladas ilustraciones que no tenían reparos para mostrarnos los elementos más cruentos y una perspectiva oscura de la fantasía muy diferente a contemporáneos como “Record of the Lodoss War” o “Slayers”.

A diferencia de estos, ambientados en mundos inspirados en “El señor de los anillos” y “Calabozos y dragones”, “Berserk” mostraba un mundo todavía ficticio pero más apegado a nuestra historia, donde la magia y los elementos fantásticos están ocultos de la mayoría de la población.

La historia de "Berserk" gira en torno de Guts, un mercenario con un destino siniestro. (Fuente: Kentaro Miura/Young Animal Comics)

“Berserk” sigue la historia de Guts, un mercenario y espadachín con un oscuro destino. Nacido del cadáver de una mujer ahorcada, su vida ha sido un solitario viaje entre conflicto y conflicto que solo terminó cuando se unió al grupo de mercenarios la Banda de Halcones, quienes se convirtieron en sus compañeros.

Pero estos días pacíficos también finalizaron cuando Griffith, el líder de la banda, sacrificó a sus camaradas en un ritual para conseguir poderes demoníacos, el mismo que abre la puerta de lo sobrenatural en el mundo. La venganza así se convierte en el principal objetivo de Guts, con su duelo final con Griffith generando grandes expectativas entre los aficionados de “Berserk”, a pesar de la lentitud y frecuentes interrupciones en la publicación de “Berserk”. Estas esperanzas acabaron con el anuncio de la muerte de Kentaro Miura.

Griffith y Guts, los dos protagonistas de la saga "Berserk". (Fuente: Kentaro Miura/Young Animal Comics)

NUEVAS HISTORIAS

A pesar de que fue anunciada a fines de mayo, el fallecimiento del reconocido ‘mangaka’ ocurrió el 6 de mayo a causa de una disección aórtica. El fallecimiento de tan reconocido artista causó olas en el ahora enorme mundo del anime, con colegas y fans lamentando la pronta partida del creador de “Berserk”.

El último capítulo en el que trabajó Miura fue soltado el 10 de septiembre de 2021 y, a pesar de que no fue inicialmente ideado como el final de la historia, logró darle un conclusión a la saga al mostrar a Guts finalmente dejando de lado su venganza para conseguir algo de paz junto a su interés amoroso Casca y sus nuevos compañeros. Ahí hubiera quedado la historia, si no fuera por el anuncio el pasado 6 de junio de que “Berserk” continuaría a pesar de la ausencia de su creador.

El nuevo proyecto estará a cargo de Studio Gaga, un equipo formado por los antiguos asistentes de Kentaro Miura, y bajo la supervisión de Kouji Mori, un colega y amigo del autor original conocido por el también exitoso manga “Holyland”.

¿Qué se puede esperar de los nuevos capítulos de “Berserk”? Según indicó Mori, Kentaro Miura le contó la totalidad de la historia del manga, lo que le permitirá terminar la historia de “Berserker” de la manera más cercana a la visión original del autor.

“Tengo un mensaje y una promesa para todos”, indicó el artista en una carta compartida por la revista Young Animal, donde se publicaba el manga. “Recordaré los detalles tanto como sea posible y contaré la historia. Además, solo contaré los episodios de los que Miura me habló. No los elaboraré. No escribiré episodios que no recuerdo claramente. Solo escribiré diálogos e historias que Miura me describió”.

“Por supuesto, no será perfecto”, admitió. “De todos modos, creo que puedo contar la historia que Miura quería contar. El talento de los aprendices de Miura es real. Muchos no estarán completamente satisfechos con el ‘Berserk’ escrito sin Miura, pero esperemos que sus pensamientos estén con nosotros. Les pedimos que continúen apoyándonos”.

Los detallados dibujos de Kentaro Miura, tan diferentes de otros mangas contemporáneos, causaron que este se volviera pronto popular. (Fuente: Kentaro Miura/Young Animal Comics)

Por lo pronto el nuevo capítulo de “Berserk” será estrenado el 24 de junio en el número 13° de Young Animal. Aunque la revista todavía no ha revelado la totalidad de sus planes, se sabe que se publicarán seis capítulos más del arco narrativo actual antes de que comience uno nuevo, aunque no se sabe si este será el último de la historia. Con esto “Berserk” seguirá con vida unos años más, esperamos que con una conclusión satisfactoria para sus fans alrededor del mundo.

CÓMO DISFRUTAR DE “BERSERK”

Con más de 30 años de existencia, “Berserk” ha trascendido su formato inicial como manga para convertirse en una franquicia multimedia, para disfrute de todo tipo de público.

Para los aficionados de las tiras cómicas, el manga original está disponible en español bajo la editorial de Panini Comics. Mientras tanto, quienes prefieran la animación pueden ver los dos animes basados en la franquicia. El primero, estrenado entre 1997 y 1998, cubre los dos primeros arcos narrativos del manga, mientras que los realizados a partir de 2016 continúan la historia, aunque su uso de gráficos por computadora en vez de animación tradicional no fue muy bien recibido por los fans. Este último está disponible en la plataforma Crunchyroll.

Para quienes prefieran algo más interactivo, Koei Tecmo lanzó una versión de su conocida franquicia “Dynasty Warriors” ambientado en el mundo creado por Kentaro Miura titulado “Berserk and the Band of the Hawk”, disponible en PlayStation 4 y Steam. Las reseñas hacen parecer que esta es la mejor forma de disfrutar de la saga en una versión interactiva.