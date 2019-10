Ya en el suelo, vencida por el peso de la gente, Diana Foronda fue rescatada por una mano amiga. Era Carla Estrada quien la ayudó a salir del pogo en el que se había metido. Desde entonces han pasado 20 años y una gran amistad las une. A partir del 2011, junto a Fariuska Lira, comenzaron a organizar Girls of Rock, festival de música liderado por artistas femeninas que esta semana tendrá su novena edición.

Aunque el título lleve a pensar que la propuesta se inclina solo por un género musical, en realidad se ha reunido también a exponentes del hip hop, la electrónica, el pop y el indie. “La escena femenina se está afianzando. Este festival es el único en el Perú donde se le da una vitrina a las bandas y artistas femeninas que deseen mostrar su trabajo”, sostiene Lira, quien supervisa la parte técnica del evento.

Las tres coinciden en que su propósito es crear una plataforma para agrupaciones que no tienen apoyo para presentarse en escenarios grandes. “Ellas tocan donde pueden. Hasta hace poco no habían muchos espacios para mostrar su música. Así que si nadie lo hacía por nosotras, había que emprender esto por nuestra cuenta”, recalca Foronda, productora general del festival y vocalista de Área 7. Por otra parte, si bien tienen una audiencia que se ha consolidado con el paso de los años, aún tienen cautela con aventurarse en producciones más ostentosas. “Todavía no nos arriesgamos con grandes locales por un tema de responsabilidad económica. Tenemos un público en ascenso”, añade.

Este viernes 25 de octubre interpretarán lo mejor de su repertorio Reiiina, Área 7, Cherrylips, Las Tetris, Sanded, Paradero Astral, La Torita, La Musa y Ultra. Aunque no serán las únicas en el escenario. También habrá músicos invitados como Pipe Villarán, Tito Bonicelli, Kenneth Quiroz y el rapero Ginola. “La gente cree que es exclusivo de mujeres. Creen que los hombres no pueden ir y es todo lo contrario. Tenemos un ‘host’ varón y en nuestro equipo también colaboran varios chicos”, precisa Foronda.

—Tiempo de revancha—

La banda Área 7 atravesó un duro momento en el 2016, cuando fue anunciada como telonera de la popular agrupación de metal Slipknot. Lo que al inicio pareció ser una gran oportunidad, más tarde se convirtió en motivo de angustia para sus integrantes. Entre insultos y amenazas por parte de un sector del público que rechazaba su presencia, se sintieron obligadas a renunciar. “Fue agobiante. Nos enfermaron. Subestimaba mucho el ‘bullying’ hasta que nos ocurrió eso. Nos dio gastritis, depresión. El productor no nos apoyó y nos bajaron del cartel”, cuenta su vocalista.

Meses después tuvieron su revancha. Se impusieron entre 15 propuestas y fueron elegidas por Guns N’ Roses para acompañarlos durante su presentación en Lima. Sin embargo, las críticas infundadas aparecieron nuevamente en aquella ocasión. Cuando se les pregunta por qué decidieron impulsar Girls of Rock, estos son algunos motivos que menciona el equipo organizador: “No es posible que después de tantos años las cosas aún no hayan cambiado totalmente. Desde el inicio dijimos: “Queremos tomar el toro por las astas”. Por estas situaciones es que queremos ofrecer algo distinto a nuevas bandas. Hay que hacerse respetar. Si no nos pagan, entonces no vamos. Tenemos casi dos décadas de trayectoria y que nos sigan haciendo pagar derecho de piso es injusto. He visto muchas cosas, he visto preferencias. Es una escena estancada en eso”, remarca Foronda.

De igual modo, Estrada resalta que las condiciones laborales siguen sin ser las adecuadas. “Las personas minimizan demasiado nuestra situación. Creen que no nos enteramos, pero consultamos a amigos y sabemos que los pagos son distintos entre hombres y mujeres”, detalla la productora. Por su parte, Lira menciona que la presencia femenina pasa a un segundo plano en la escena del rock de nuestro país. “A veces nos llevan a abrir un evento cuando el recinto aún está vacío. Eso nos quita presencia dentro de la escena. En otros países de Sudamérica incluyen bandas lideradas por mujeres. En el Perú sigue habiendo un estigma pese a que hay talento”, agrega.

Aunque el panorama ha mejorado, para ellas es importante seguir fortaleciendo un espacio para mostrar el talento de las mujeres. “Queremos ofrecer algo bonito y diferente. Siento la adrenalina por todo lo que nos ha costado organizarlo. Nos entusiasma tener un público de todas las edades. Desde niñas que asisten con sus padres hasta gente mayor. Lo hemos planificado mucho y creo que podemos enseñarles un par de cosas a los productores grandes”, finaliza Estrada.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Lima Rock Club. Dirección: pasaje Olaya 166, Cercado de Lima. Horario: viernes 25 de octubre, desde las 9 p.m. Entradas: en la puerta a S/10.