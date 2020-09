Conforme a los criterios de Saber más

“La mujer invisible”

Autora: Caroline Criado Perez

Ensayo

Páginas: 528

Editorial: Seix Barral

Dice la autora que “la vida de los hombres ha llegado a representar la de los seres humanos en general”. Que su visión masculina es la que, por defecto, determina la estructura de nuestra sociedad. Pero aquello que podría ser una simple opinión se convierte en una contundente demostración, cargada de datos y evidencia científica, de cómo nuestra realidad se ha moldeado históricamente en desmedro de las mujeres.

Criado Perez, periodista británica especializada en temas de igualdad y diversidad, detalla con asombrosa minuciosidad las consecuencias de la brecha de datos de género. Ejemplos abundan: desde el hecho que las máquinas de aire acondicionado estén fabricadas según la temperatura masculina hasta el problema de algoritmos basados en data obtenida de hombres, pasando por la siempre polémica cuestión del lenguaje inclusivo. Información planteada con una documentación y una argumentación tan sólidas que la hacen irrebatible. Como para replantearse el mundo tal como lo conocíamos.

“La felicidad en el trabajo”

Autora: Marie Kondo

Autoayuda

Páginas: 318

Editorial: Aguilar

Ahora que, amén de la pandemia y el confinamiento, los espacios de trabajo se han fundido con el ambiente doméstico, resulta más importante que nunca dotar de armonía el día a día. Este libro se propone dicho objetivo: auxiliarnos en el caos de los documentos y archivos acumulados sobre el comedor, o el estrés de las reuniones por Zoom llevadas al dormitorio.

La japonesa Marie Kondo, una gurú del buen vivir, se une al administrador Scott Sonenshein para sistematizar una serie de consejos prácticos sobre la vida laboral. Y no dudan en lo fundamental: la clave es ordenar. No solo en el sentido físico (con un escritorio limpio y carpetas organizadas), sino también en el no físico, consistente en reuniones, tareas priorizadas, etc. Un tema que puede parecer obvio, pero cuya lectura se hace fresca, con ejemplos y tips precisos. Ideal para la coyuntura.

“El cine latinoamericano del siglo XXI”

Autor: Ricardo Bedoya

Ensayo

Páginas: 518

Editorial: Universidad de Lima

El cine contemporáneo es más diverso que nunca. ¿Cómo vincular entonces las ambiciosas propuestas del mexicano Alfonso Cuarón con el documentalismo íntimo del chileno Patricio Guzmán? ¿O la inclasificable mirada del brasileño Kleber Mendonça Filho con la contemplación casi mística del peruano Óscar Catacora?

De eso se ocupa la crítica, por supuesto. Y es lo que hace Bedoya en este libro donde reúne un conjunto de textos sobre películas latinoamericanas de las últimas dos décadas, articulados en torno a ejes temáticos y tendencias: los discursos del yo, los juegos con las temporalidades, las relecturas de géneros clásicos, etc. Así transitan las obras de Lucrecia Martel, Carlos Reygadas, Celina Murga, Alberto Fuguet, entre otras figuras. Aproximaciones que intentan establecer patrones en aras de entender su natural heterogeneidad.





