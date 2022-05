La conductora de Magaly TV la firme fue la invitada de JB en ATV. La noche de ayer, Magaly Medina se presentó en el bloque de la escuelita del niño Jorgito y ahí se encontró con el inampayable Carlos Vílchez, cómico que durante su trayectoria artística nunca ha sido captado por las cámaras de la ‘urraca’.

Ante esta situación, Magaly Medina no se quedó callada y le dijo a Vílchez: “el día que yo te ampaye te voy a callar la boca”. Por su parte, Carlos Vílchez admitió que es “la verdadera rata” y que por eso los chacales de Magaly Medina nunca han podido ampayarlo.

Sin embargo, Magaly enrostró al humorista así: “sí sabía lo que hacía, pero no lo podía contar porque no tenía pruebas. Yo sabía pero porque soy una periodista que sigue sus protocolos (no revelaba nada), pero sí sabía con quién andabas, dónde andabas, conocía todos tus lugares”.

La ‘urraca’ continuó y comparó a Carlos Vílchez con Óscar del Portal al decir que: “tú también tenías tu Britania (hotel). Mi carro estaba esperando y esperando y este salía como una rata pero sí sabíamos con quién estabas”.

Carlos Vílchez solo atinó a reír y a contar un episodio de cuando los urracos estaban detrás de él. “El Molicentro, ustedes se quedaron con la cámara”, dijo la popular ‘Carlota’ entre risas y para la anécdota.