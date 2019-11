Este domingo 10 de noviembre se celebra una nueva edición de los People’s Choice Awards, premios donde los fans son los únicos jueces. Esta ceremonia reunirá, una vez más, a las estrellas más famosas del mundo del cine, la televisión y la música. Y cómo es costumbre, las estrellas más importantes de Hollywood desfilaran por la alfombra roja luciendo sus mejores trajes. Brad Goreski, estilista de moda y comentarista en la alfombra E!, en una entrevista telefónica con El Comercio, reveló cuáles son las tendencias que se usarán ese día.

Goreski, conocido también por el programa de moda “Fashion Police”, comentó que los colores vibrantes estarán de moda. “Lo colorido, el amarillo encendido, las secuencias, el rojo intenso, las vestimentas exageradas e inspiradas en los años setenta y ochenta estarán presentes ese día”, indicó.

Para el estilista, que cuenta con más de 10 años de experiencia en este rubro, es importante que las estrellas se arriesguen sin perder su esencia. “Uno debe arriesgarse, sin embargo, lo más importante es ser fiel a sí mismo. Lo mejor es cuando ellos lucen como ellos mismos y aman como lucen. Todo en conjunto”, agregó.

Durante la alfombra roja es necesario, según indica, que las personalidades presten atención a la vestimenta que llevarán ese día, a los accesorios y entre otros detalles. “Deben tener una ropa que sea apropiada para una alfombra roja”, afirmó. “Lo peor que puede hacer una estrella en la alfombra roja es no arriesgarse a innovar sus atuendos”, comentó.

El estilista canadiense Brad Goreski forma parte del programa "Fashion Police" de E! (Foto: Difusión)

Según afirma Goreski, las estrellas que darán que hablar en esta alfombra roja de esa ceremonia serán: Renee Zellweger, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth y la ‘style icon’ Gwen Stefani.

APRENDER EN EL CAMINO

Si bien algunas actrices llevan el estilo en las venas, otras han ido aprendiendo en el camino. El estilista canadiense cree que existe una relación entre cómo luces en la alfombra roja y cómo te vistes en el día a día.

“Si tienes estilo, tienes estilo, pero yo creo que la gente aprende a tener estilo gracias a su entorno. No creo que haya una conexión (de estilo en la alfombra roja y del día a día) al inicio, sin embargo, con el tiempo aprendes, porque estás expuesto a la moda, a críticos de moda, a estilistas. Y, al final creo que que la gente se termina vistiendo bien dentro y fuera de la alfombra roja”, añadió.

A diferencia de lo que muchas personas perciben sobre los críticos de moda, Goreski no cree que una persona que se dedica a esta profesión deba ser cruel con los ‘looks’ de otros.

“No es necesario ser cruel al criticar a las personas. Para nada, tengo más de una década en esta industria, y nunca he sido cruel. Si algo no me gusta doy mi opinión, pero con educación. Por ejemplo, para una alfombra roja, hay mucha gente detrás de un vestido, no soy quien para juzgarlo de mala manera o ser hiriente”, sentenció.

CONSEJO ÚTIL

El estilista durante la entrevista dio consejos para que cualquiera pueda lucir bien sin tener que usar ropa de diseñador. “Yo siempre veo nuevos estilos en Internet. Es importante estar actualizado”, dijo. “ Además podemos seguir descuentos en Internet. Haz una lista de deseos en la página web en la que quieras comprar, y cuando bajen de precios, te mandará una alerta y podrás adquirirlo”, aconsejó.

“Si se busca bien, podrás encontrar buena ropa y a precios accesibles desde la comunidad de nuestra casa”, agregó.

SOBRE EL EVENTO

Los grandes ganadores se darán a conocer en la ceremonia de premiación que se realizará el domingo 10 de noviembre desde Los Ángeles, que contará con transmisión en vivo y en simultaneo a través de E! a partir de las 7pm.