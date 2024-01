El cantante colombiano Alejandro Santamaría viene destacando a nivel internacional tras el éxito de su nuevo tema “Discoteca”, el cual no solo llega acompañad de un llamativo videoclip, sino que cuenta con los créditos de creación de su compatriota Sebastián Yatra.

“Un día Sebastián Yatra me llamó y me dijo que tenía una canción que había escrito pero que no había logrado grabar por tiempos y que creía que iba a quedar muy bien en mi voz. Se la acepté de una porque me gustó mucho la historia de la letra. Sé que en Perú está pegando muy fuerte, gracias al apoyo de las radios y sobre todo de mis seguidores, les mando un fuerte abrazo”, comentó Santamaría.

Santamaría, junto con un talentoso equipo de compositores, incluyendo a Manuel Lara, Sebastian Yatra, Lofty y Juanjo Monserrat, crearon la canción, que llegó acompañada de un videoclip, que fue grabado en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde presentan a Alejandro interpretando la canción en una constante interacción con su misteriosa cita.

Cabe señalar que el artista tiene previsto la apertura de su gira en los Estados Unidos este 2024, donde actuará como telonero de Andrés Cepeda.

Asimismo, Alejandro llega al Perú el próximo 5 de febrero para realizar una gira de medios donde anunciará mayores detalles sobre su exitosa canción, que ha logrado posicionarse en las preferencias locales.

Bad Bunny generando polémica otra vez, el cantante puertorriqueño utilizó su canal de Whatsapp para hacer un peculiar pedido a sus seguidores. ¿Qué dijo el 'conejo malo' en esta ocasión? (Fuente: @Bad Bunny)