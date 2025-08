Barbarita de Cuba, quien fuera por largo tiempo la figura femenina más resaltante de la salsa en el Perú cuando era parte de la agrupación Dan Den, está de nuevo en nuestro país, esta vez con su propio grupo musical y nuevos temas con el que espera conectar con sus antiguos admiradores.

Barbarita tiene la intención de regresar al lugar preponderante de la escena tropical peruana, donde ha dejado una huella que está pisando otra vez para volver a los primeros lugares de los rankings musicales, donde estuvo por mucho tiempo, con varios títulos que aún se bailan y se gozan como ‘Torbellino de amor’, ‘Ámame con tu experiencia’ y ‘Mi cuerpo’.

Con la personalidad de torbellino que la caracteriza, la palabra lista para ser lanzada y la coquetería y sensualidad propia de ella, Barbarita se muestra muy feliz de estar nuevamente en Perú, un lugar que es más que una “plaza” de trabajo, es casi su segundo hogar donde incluso, alguna vez se planteó quedarse a vivir: “Lo sigo pensando seriamente”, dice.

Nuevas canciones, grupo propio

Barbarita regresa a Perú con mucha ambición por cumplir nuevos retos. Viene con su propio grupo musical y nuevos temas con los que tiene la ilusión de reconquistar el gusto de los salseros peruanos.

Para ello presenta sus nuevos temas: Siempre Reinas; Quiero salvar lo que quedó y Loca, canciones grabadas entre fines del año pasado y abril de este año. El último tema es de su autoría y cuenta con los arreglos de David Calzado, de la Charanga Habanera.

“Tengo el placer, el honor de poder trabajar con una chica que ha sido y es importante en la música cubana, yo he hecho los arreglos y he compartido con mi voz, con esta voz tan especial”, dice Calzado comentando el dúo que hace con su compatriota.

Pasión por la música

Algunos dimes y diretes, unos comentarios desafortunados y una “encerrona” televisiva que vivió, opacan por instantes este camino de artista que Barbarita eligió vivir a pesar de ser ingeniera civil de profesión, sin embargo, ella no cambiaría la música por ningún otro camino menos desafortunado e incierto.

De aquellos comentarios que son negativos hacia ella es de donde nació “Loca”, es su respuesta a aquellos que insinúan o incluso afirman que la cubana sería propensa al consumo de ciertas sustancias no santas. “No me drogo para ser quien soy”, responde Barbarita con firmeza y agrega “me haré exámenes toxicológicos una vez más para callar todas esas bocas que dicen que soy una drogadicta y otras cosas y poner punto final”.

Aunque en un medio periodístico se afirmó que ella tiene 47 años de edad, Barbarita aclara: “no son 47, son 49 años y cero cirugías en mi rostro”, lo dice sonriente, casi como provocando a alguien que se pueda sentir aludida.

De esos años, la cantante cubana ha sacado sin duda muchas lecciones. Ahora, por ejemplo, se arrepiente por haber sido “conformista”, se refiere a las cosas que permitió mientras fue parte de su antigua banda Dan Den, bajo la dirección de Juan Carlos Alfonso. Mientras fue parte de ese grupo, afirma haber soportado grandes abusos relativos a sus honorarios y también humillaciones de tipo racial, sin embargo, todo ello contrasta con que fue con aquella agrupación con la que conoció la fama. Por eso sus sentimientos son mixtos.

Sobre sus retos artísticos, confiesa que “el único género que me faltó cantar fue la cumbia. Por eso grabó un tema de cumbia, para superarme como artista y no sentirme frustrada con este género. Cuando es consultada sobre si le gustaría hacer una colaboración con algún artista peruano, con alguna salsera, o cantar una cumbia, concluye enfáticamente: “Lo haría sin pensarlo dos veces, acepto propuestas”.