‘¿Cómo me quitas este amor como si nada? Como si no importara nada’. El poder de las líricas de la salsa recaen en poder prevalecer en el tiempo, de la misma manera en que Camilo Azuquita se mantendrá con vida después de su sensible partida que ocurrió esta Navidad en su natal Panamá. Aún sin tener detalles sobre las causas de su deceso en un hospital, muchos de sus fanáticos en todo el mundo han lamentado este fallecimiento que, sin duda alguna, pone de luto al mundo de la salsa.

Azuquita, cuyo verdadero nombre es Luis Argúmedez Berguido, fue un melodioso y versátil cantante, quien era capaz de transmitir al oyente las emociones de las letras que cantaba. A sus 76 años, había conseguido ser uno de los pocos panameños que se encuentran en el libro de récord Guinness, debido a que fue uno de los precursores del género en el continente europeo.

El artista panameño fue bautizado como Camilo Azuquita por su padrino musical, el legendario Camilo Rodríguez, quien fue su instructor de respiración y su guía en el mundo musical. / José Henriquez

“El recibimiento de mi música en París, fue algo apoteósico. No me imaginaba que mi música se conociera aquí. Eso me dio confianza y me dije, qué va me quedo aquí, mira este público está loco por la salsa”, contaba Azuquita a la revista El Café Latino sobre su experiencia en Francia.

Además, el intérprete de la conocida “Como si nada”, ha tocado en diferentes orquestas como la de Raúl Ortiz, Universal, Alegría de Chachi Macías y René Santos y Su Conjunto. Así como también, en el año 1974, firma contrato con la reconocida Fania All Stars.

Sin dudas, a lo largo de su carrera, logró avanzar en la industria musical como ningún otro compatriota suyo, dejando un legado compartido junto al extenso grupo de salseros que también fallecieron este año.