Resumen

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Las entradas para este concierto están disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Las entradas para este concierto están disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda peruana de rock Campo de Almas se presentará por primera vez este sábado 16 de mayo en la Sala Osma de Barranco (Av. Pedro de Osma N.° 203), con un concierto que celebra los 17 años de su disco "El Olvido", repasando tanto sus clásicos como los temas de su reciente producción, "Viaje en Espiral".

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