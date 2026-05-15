La banda peruana de rock Campo de Almas se presentará por primera vez este sábado 16 de mayo en la Sala Osma de Barranco (Av. Pedro de Osma N.° 203), con un concierto que celebra los 17 años de su disco "El Olvido", repasando tanto sus clásicos como los temas de su reciente producción, "Viaje en Espiral".

El evento coincide con el aniversario de "El Olvido", una producción editada en 2009 que se caracterizó por incorporar influencias del género folk y por mostrar composiciones con una fuerte carga emocional.

Además del repertorio clásico, los asistentes escucharán los nuevos temas de "Viaje en Espiral", una producción discográfica donde el grupo explora sonidos alternativos y psicodélicos, sin perder la identidad que han desarrollado en el rock local.

Al respecto, los integrantes de la agrupación señalaron que el concierto en este espacio de Barranco representará un nuevo reencuentro con sus seguidores mediante un formato más cercano.

Con 30 años de actividad ininterrumpida, el grupo ha desarrollado su carrera de forma independiente. Durante la década de 2000, la banda que varios de sus videoclips ingresaran en la programación de MTV Latinoamérica.

Las entradas para este espectáculo ya se encuentran disponibles en Joinnus.

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