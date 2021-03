El cantante y compositor peruano Kid Flex, estrenó el sencillo “Si Te Vas Remix”, en colaboración con los artistas urbanos Elio, Uve Sad y Kaeve. Después de romper las listas de popularidad y streaming con el hit “Seguro Te Pierdo” junto a Sergi, regresa con este “remix”.

“Si Te Vas Remix”, es una canción que habla sobre esa persona especial, que ya se fue y aun ésta presente, que a su vez por despecho ya no quiere saber de la persona que la abandonó. Una composición con los que muchos se identificarán.

La primera versión de “Si Te Vas” fue lanzada el pasado septiembre y fue escrita por Kid Flex y Elio. Al momento lleva acumulados 250k streams en Spotify y sobre 250k vistas en YouTube. Fue tanto el apoyo, de la primera versión, que decidieron hacer en la versión remix, con Uve Sad y Kaeve.

El videoclip es una pieza compuesta de imágenes con colores neones parpadeantes, que muestra a los cuatro artistas, cubriendo su cara, igual como lo hace Kid Flex, en todos sus trabajos musicales.

El sencillo “Seguro Te Pierdo”, junto a Sergi, se convirtió en un hit mundial, que se posicionó en listas de popularidad y streaming, superando los 37 millones de streams y actualmente continúa en el Top 200 en 13 países de Latino América y en YouTube sobrepasó los 33 millones de vistas.

Kid Flex es un artista que no muestra su rostro, porque quiere ser la voz de una comunidad que quizás no es tan escuchada. A través de la música, relata sus historias y sus sentimientos, pero quiere trascender. Su imagen pública es un televisor, donde se proyecta su comunidad. No revela su identidad porque prefiere ser un símbolo a ser solo una persona.

