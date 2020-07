Como quien no quiere, han pasado 12 años desde el estreno de “Colgando en tus manos”, el megaéxito latino que alborotaba las radios en la voz de Carlos Baute y Marta Sánchez. Probablemente, esta sea la razón por la que muchos empezamos a mirar con agrado la carrera del venezolano romántico que, a ritmo de la balada pop tradicional, estrenaba los temas más dedicados en la primera década de los 2000. Hoy, felizmente casado a los 46 años y con cuatro hijos, el músico caraqueño se considera todavía vigente y dispuesto a repetir el éxito frente a nuevas generaciones.

En el camino a conseguirlo, el cantante presentó su nueva producción “¿Y ahora qué?”. De letra romántica y esperanzadora, el tema que se estrenó en cuarentena nació de la idea de cantarle, con la familiaridad de una guitarra y un piano, a las personas que más han sufrido las consecuencias de la actual pandemia. Sin embargo, Carlos Baute le dio otro giro, cambiándole de letra y convirtiéndola en una canción de amor. En diálogo con El Comercio, el intérprete venezolano habló de regresar a su estilo original, el ‘boom’ de los conciertos virtuales y sobre cómo pasa el reconfinamiento en España.

LOS NUEVOS CAMBIOS

La palabra “reinventarse” viene siendo muy escuchada durante esta pandemia. Diferentes sectores de la economía buscan subsistir a la crisis emprendiendo nuevos negocios; y la música, no es la excepción. Mientras que algunos artistas optan por consolidar su estilo, otros eligen cambiar su sonido. Carlos Baute, por ejemplo, probó el género urbano con la canción “No es para tanto” junto a Ana Mera y Yera. “Cuando cojo la guitarra, este tipo de canciones me sale muy fácil, pero también me gusta salir de ahí e inspirarme en otro tipo de música; por eso hice un disco urbano con canciones 100% mías”, cuenta.

Y aunque el urban siempre será una posibilidad para él, la intimidad de las baladas pop empezaron a extrañarse. Con su reciente tema “¿Y ahora qué?”, Baute regresa a lo que nos tenía acostumbrados, anticipando que siempre se mantendrá “de un lado a otro”. “El rock siempre me ha gustado y en el disco “En el buzón de tu corazón” (2013) metimos mucho rock and roll. Lo que nunca he hecho son boleros, me gustan pero ahora mismo no tengo la intención; bachata sí he hecho, pero me gustaría hacer más”, asegura sobre los géneros que le gustaría probar en el futuro.

Pero si de nuevas tendencias musicales hablamos, los conciertos virtuales son el verdadero cambio en la industria. Con la todavía presencia del COVID-19, los artistas migran a las plataformas virtuales para no perder continuidad en sus carreras. Sin embargo, el cantante caraqueño no se considera parte de este grupo y descarta la posibilidad de realizar conciertos online, a pesar de haberlo intentado al inicio de la cuarentena. “No lo voy a hacer. Si lo hago, será de vez en cuando en Instagram, pero tampoco soy el que está todo el día en redes”, afirma.

“Yo decidí parar en seco a nivel de actuaciones. En abril y mayo, empecé a hacer conciertos virtuales en mis redes sociales y en radios; pero dije ‘ya va, tampoco así‘. Me encanta estar en contacto con mi gente, pero tampoco es que se va a acabar el mundo si nosotros paramos un año. En mi caso, paré porque tengo muchos años girando y ahora puedo estar con mi familia y disfrutar de la composición”, explica.

DE REGRESO A CASA

Con la gran mayoría de países regresando a las calles luego de afrontar largas cuarentenas por el coronavirus, la llamada “nueva normalidad” viene dando sus primeros resultados, aunque no siempre positivos. Tal es el caso de España que, tras permitir el libre tránsito siendo uno de los países más afectados por el virus, empieza a aplicar nuevamente el confinamiento en ciertas ciudades. Desde su estadía en Madrid, Carlos Baute confirma esta situación y asegura que él y su familia se mantienen en casa, a pesar que esto represente momentos de estrés.

“Todos nos hemos equivocado, porque con el verano todos pensamos que la segunda oleada iba a llegar más adelante, en otoño; y de repente, llegó ya. Se están confinando un montón de ciudades acá, nos hemos equivocado con respecto al COVID-19. Estamos, otra vez, regresando al confinamiento”, dice sobre lo que denomina la “nueva anormalidad”; realidad que con tres hijos pequeños bajo el mismo techo resulta una tarea complicada, aunque asegura que ellos lo llevan mejor que él.

“Los niños llegan a un punto que, tanto estar juntos, se estresan. Mis hijos tienen 3, 2 años y 11 meses, pero los más grandecitos necesitan salir, desfogar. Con mi esposa, vamos repartiéndonos las tareas de estar con los niños, pero sí que nos han dado una linda lección. En el caso de mis hijos, lo han llevado fenomenal. Lo ven como un juego, pero son súper respetuosos, inteligentes y se adaptan a todo”, relata sobre sus pequeños fruto del matrimonio con la modelo y blogger venezolana Astrid Klisans.

Con el entusiasmo de comenzar a producir sus propios temas, Carlos Baute prepara algunos lanzamientos para la televisión española bajo la clasificación de “canciones concepto”. “Es una canción diferente, tiene una parte pop latina y la otra dance house. Quería salir del estilo al que estoy acostumbrado para sorprender”, describe a la primera de ellas que saldrá a la luz en los próximos meses.

